Corrientes: detuvieron a dos puesteros por su presunto encubrimiento agravado en la desaparición de la docente Nanci Godoy

La investigación por la desaparición de la docente Nanci Godoy tiene dos nuevos detenidos. Según fuentes judiciales, Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, los puesteros que viven a pocos metros de la escuela 626 de Esquina, Corrientes, fueron apresados por presunto encubrimiento agravado.

La detención de la pareja se concretó luego de que los investigadores judiciales encontraran una serie de contradicciones entre las circunstancias en las que los acusados vieron a la maestra y lo ocurrido en los días que estuvo en la escuela.

Leguizamón y Rojas se sumaron al peón rural Ernesto Ezequiel Bordón cómo sospechosos por la desaparición de la maestra que salió de su casa el 6 de octubre pasado para ir a trabajar a la escuela 626, situada en el paraje El Malezal de la estancia El Curupy, en esa zona de Corrientes.

Los tres imputados fueron los que tuvieron contacto por última vez con la maestra y aportaron versiones contradictorias sobre su relación con la docente.

La docente y directora suplente de la institución educativa se encuentrase comunicó por última vez con su familia el 7 este mes.

El operativo de búsqueda

Para llegar al aula tiene que cruzar la estancia El Curupy y hacer las últimas tres horas a caballo, con un animal que le presta una vecina de la zona. Su familia no sabe nada de ella desde el miércoles 7, a las 20.34, cuando se comunicó por última vez por WhatsApp.

“No hay pruebas”

Norberto Codazzi, abogado de Bordón, sostuvo en diálogo con el canal de noticias LN+: “Al ser entrevistado por la comisaria, que está prohibido por el sistema procesal, él manifestó lo que sucedió bajo torturas y golpes. Él apuntó contra otro peón como autor material del homicidio de la supuesta víctima, pero no hay pruebas”.

“Lo estoy defendiendo por falso testimonio porque dio muchas versiones y el fiscal lo imputó por ello. En conclusión, no se sabe nada”, agregó, al tiempo que afirmó que la escuela no es la zona cero porque hay dudas sobre si llegó allí. “Ella sí llegó a la estancia, donde había ocho peones y cazadores extranjeros”, dijo.

Consultado acerca de si alguna versión en mentira, el letrado aseguró que “son todas hipótesis”. “No se la pudo tragar la tierra, de ahí no se sale a pie, todos se manejan con caballos. Me centraría en la estancia, creo que ahí hay un secreto”, sumó.

Sobre el final de la nota, señaló: “Todo es posible, pero por conocimiento de la familia, Nancy es baqueana y sabe cómo sobrevivir, es difícil que se haya perdido, ahogado o metido en un lugar que no conoce. Ella conoce el lugar y es muy difícil que pase eso”.