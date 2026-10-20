El peón detenido dijo que la maestra desaparecida en Corrientes fue asesinada, pero después se contradijo: su abogado dijo que lo torturaron

Ernesto Ezequiel Bordón, el peón de estancia detenido en el marco de la investigación de la desaparición de la docente Nanci Godoy, afirmó que la maestra fue asesinada, pero después se contradijo. Su abogado, posteriormente, sugirió que aquella primera versión la había dado mientras era sometido a apremios por parte de la policía.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales al tanto de la investigación de la desaparición de Godoy. La docente se comunicó con su familia por última vez el miércoles 7 de este mes a las 20.34.

Bordón está preso, imputado por falso testimonio. En su casa se secuestraron cuchillos y prendas de vestir, entre ellas, una bombacha de campo que tenía manchas de color rojo; esta mañana se determinó pericialmente que no se trata de sangre humana.

Mientras, la Policía de Corrientes continúa por aire y tierra la búsqueda de Godoy, de 52 años.

“ El peón detenido dijo que a la docente la mataron. Después se contradijo e inventó una historia nueva. No sabemos si lo hizo por miedo o porque sabe algo y lo quiere ocultar ”, dijeron las fuentes consultadas.

Nanci Godoy, la docente desaparecida Redes sociales

Bordón es defendido por el abogado Norberto Codazzi, quien dijo que el peón “ fue torturado para que hablara o contara lo que sabía, y en medio de la desesperación elaboró una teoría de que a la docente la asesinaron ”, explicó el letrado en declaraciones al canal de noticias TN.

La investigación está a cargo del fiscal Javier Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. En la zona de búsqueda trabajan más de 80 policías, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros utilizados para la búsqueda de personas para cubrir el área donde se procura dar con el paradero de la docente desaparecida.

La última vez que se la vio a Godoy fue el viernes 9 de este mes. Estaba en la Escuela N° 626 de Esquina, en Corrientes, donde se había hecho cargo de la dirección al asumir una suplencia. En ese establecimiento rural estudian diez alumnos, hijos de los peones de una estancia. Su familia se había comunicado con ella dos días antes, a las 20.34 del miércoles 7; fue una llamada por WhatsApp.

Para llegar a la escuela hay que ingresar en la estancia El Curupy y después cabalgar casi dos horas.

La investigación comenzó el jueves pasado tras la denuncia presentada por el hijo de la docente, Sebastián Medina. Es decir, ocho días después de la última comunicación entre la docente y su familia. La demora tiene explicación: en ocasiones, cuando el mal tiempo dificultaba el viaje, Godoy prefería permanecer en la escuela de Esquina en lugar de volver a su casa; además, en días de tormenta la señal de celular escaseaba o, directamente, desaparecía.

“Hay que buscar información minuciosamente. Estamos ‘jugando’ ocho días después de la desaparición. Hay que rastrear, rastrear y buscar. Se está haciendo todo lo posible. Nos juega en contra mucho el terreno, la zona. Hay lugares donde hay un metro y medio de agua; hay pajonales y malezales de tres metros de altura. Hay una extensión enorme de terreno. Hay que buscar lugar por lugar”, dijo Mosquera ayer en declaraciones a Radio Sudamericana.

En la escuela no había desorden alguno. Así lo pudo constatar el fiscal Mosquera en una de sus visitas para evaluar la situación.

“Sabíamos que el viernes 9 debía volver a casa. También, a raíz del temporal, se podía quedar en la escuela, ya que no se podía salir de la zona porque los caminos se llenaban de agua. Pensamos que se iba a quedar de corrido todo el fin de semana. A todo esto, hoy [el jueves pasado] llegó a nuestro domicilio la señora Lourdes Bincle [la propietaria de la estancia] preguntando por mi madre; quería saber si estaba en casa. Mi tía le respondió que no volvió”, afirmó Medina en su denuncia.

Búsqueda de la docente desaparecida

El día anterior a que el joven hiciera la denuncia, Bincle le pidió a un peón que fuera hasta la escuela para ver si encontraba allí a la docente, pero no estaba. El hombre dijo que las luces estaban encendidas, pero no había rastros de la mujer.

“Entonces tratamos de comunicarnos con ella, pero fue imposible. No tuvimos suerte”, afirmó el hijo de Godoy en la comisaría de Esquina, donde radicó la denuncia.

La familia de Godoy también se comunicó con Rosa Leguizamón, una mujer que le presta el caballo a la docente para que pueda llegar hasta la escuela; a ella le pareció extraño que no hubiera regresado.

La pareja de Leguizamón, según Medina, también fue hasta la escuela, pero tampoco pudo obtener ningún rastro.

“Nos enteramos de que un peón de la estancia [el sospechoso que ahora está detenido] no va más a trabajar. No sabemos de quién se trata, no lo conocemos. Estamos asustados de que le haya pasado algo a mi madre”, dijo Medina al terminar de hacer la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

El fiscal Mosquera afirmó que el mismo día de la denuncia del hijo de Godoy envió a un equipo de peritos para que comenzara la investigación.

Los investigadores judiciales y policiales confirmaron que el teléfono de Godoy dejó de tener actividad el 7 de este mes a las 20.45.

“Godoy estuvo en la escuela. A 200 metros del establecimiento educativo hay dos casas. Los vecinos que viven en la zona afirmaron que el viernes 9, alrededor de las 15, la habían visto. Fue la última vez que alguien vio a la docente”, afirmó el fiscal en la citada entrevista.

Godoy, según pudo reconstruir el fiscal Mosquera, llega a la escuela después de que Bincle la va a buscar a su casa y la lleva al casco de la estancia, donde continúa a caballo junto a una vecina.

El viernes 9 de este mes, Godoy iba a volver a su casa para pasar el fin de semana. Pero como ese día hubo mal tiempo, quizá decidió quedarse.

“Las luces estaban prendidas y dentro de la escuela no había nada que llamara la atención. Estaba todo ordenado. Sí, faltaban un bolso y portafolios que Godoy usaba. En los rastrillajes que hicimos no pudimos encontrar nada de las pertenencias de la docente, ni el bolso, ni el portafolios y menos el teléfono celular”, afirmó el fiscal.