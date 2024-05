Crimen de Fernando Báez Sosa. Las cuatro contradicciones entre lo que dijo Máximo Thomsen y las pruebas del juicio

Escuchar

Máximo Thomsen es el primero de los ocho amigos condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, que decidió romper el pacto de silencio que se habían impuesto hace 4 años, y en una extensa entrevista dio su versión de lo que pasó la madrugada en la que mataron al joven estudiante de abogacía.

El joven, que ahora tiene 24 años, aseguró que “nunca pensó” que podía “matar a una persona usando el cuerpo y las manos” y pidió que no le imputen a él “lo que hicieron otros”.

Sin embargo, varias de las afirmaciones, en referencia a sus compañeros y a su participación en el crimen de Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell, no condicen con lo expuesto en el juicio por el que fue condenado a prisión perpetua.

En la pantalla de LN+, Gustavo Carabajal, analizó las afirmaciones de Thomsen y las contrapuso con las pruebas que forman parte del expediente judicial por el que fue condenado en dos instancias.

Una por una las contradicciones

Máximo Thomsen dijo que no se siente un asesino, eso es falso. Luciano Bonamaison, que fue testigo del ataque, aseguró en el juicio: “Vi cuando Máximo Thomsen le pegó una patada a Fernando con odio e intención de matar”.

Thomsen dijo que no le pegó una patada a Fernando Báez Sosa, eso es falso. Los peritos determinaron que la zapatilla marca Cyclone de Thomsen es compatible con las huellas encontradas en el cuello y mentón de Baéz Sosa.

El condenado dijo que no le quiso matar a Baéz Sosa, eso también es mentira. Según la autopsia, “la mayoría de los golpes se presentaban en la cara y cráneo. Son áreas centrales, porque allí se alojan la mayoría de las funciones del organismo”.

Máximo Thomsen aseguró que fue una pelea y eso es falso. “Todas sus acciones resultaron imprescindibles para el resultado final. La patada de Thomsen fue tan mortal como los golpes anteriores que le aplicaron, al igual que los dados a los amigos de Fernando para que no pudiesen protegerlo”, dice el fallo condenatorio.

Qué dijo ayer Thomsen

Desde la cárcel, Máximo Thomsen habló por primera vez sobre el crimen de Fernando Báez Sosa por fuera del expediente judicial y apuntó contra algunos de sus amigos con los que está alojado hace cuatro años. En una entrevista con Telenoche, de eltrece, el rugbier es el primer en dar su versión de los hechos. Lloró frente a cámara, acusó a compañeros e incluso dijo que reza por la víctima.

“Es algo que quiero contar hace cuatro años, no necesito mucha preparación para hacerlo”, fue la primera frase de Thomsen en el arranque de la entrevista y aseguró que era un “grupo ocasional” con el que se fue de vacaciones, que no eran sus amigos. También explicó que las peleas en Zárate, fuera de los boliches, era algo común y que se había normalizado.

Sobre su rol en el viaje, contó que no se drogaba, pero sí tomaba mucho alcohol. “Para salir, mi necesidad era tomar algo para poder soltarme”.

Sobre la noche del crimen, recordó: “Era la segunda noche desde que llegamos. Era la primera noche que salimos en la primera no conseguimos entradas y nos quedamos tomando. Ese día, yo llegué borracho al boliche. Estuvimos solo 20 minutos. Lo que me acuerdo es que yo estaba agarrado de la barra, de espalda a la pista, y siento que alguien se me había caído encima. Era Matías [Benicelli] que me dicen que le habían pegado y nos sacan a los dos. Yo no sabía, pero era Fernando Báez Sosa el que le pegó a Matías una piña en la frente”.

“Yo nunca me peleé dentro del boliche. Nunca tuve contacto visual con Fernando. Cuando me sacan, siento que me estaban asfixiando. Afuera mis amigos se vuelven a pelear y cuando terminan cruzamos. De frente vemos alguien que nos hacía burla y era Fernando”, dijo Thomsen y explicó que salió corriendo con sus amigos porque formaba parte del grupo.

Ante la consulta sobre quién le pega primero a Fernando en frente del boliche, dijo que fue Enzo Comelli y luego reconoció: “Yo también le pegué. Recuerdo que entré a tirar patadas. Por mi cabeza pasaba que me estaba metiendo en una pelea. Yo no le pegué una patada en la cabeza a Fernando, fue Ciro”.

“No estábamos festejando, nadie se representó el resultado de la pelea”, dijo sobre el video donde se los ve abrazarse.

Sobre cómo llegó sangre de Fernando a su zapatilla dijo que no recuerda haberle pegado en la cabeza. En ese momento de la entrevista, el joven quebró en llanto, y aseguro: “No quiero que me culpan por algo que no hice. Nunca quise que terminara así. Yo estuve ahí, le pegué. Es difícil, porque es un cargo de consciencia importante. Cuando uno no lo busca. Fue culpa de nosotros, también culpa mía. Nadie lo quiso así, ni yo, ni mis amigos. Podemos ser buenas o malas personas, pero ninguno quiso que terminara así. Nadie es quién para quitarle la vida a una persona”.

“Jamás se me cruzó por la cabeza que lo habíamos matado”, dijo y que se enteró al día siguiente de la muerte cuando fueron detenidos. “Yo entré en consciencia de lo que había pasado cuando dormí la primera noche en la comisaría. No me siento un asesino”.

A fines de marzo pasado, después de que la Cámara de Casación bonaerense confirmara su prisión perpetua y las de Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli por el asesinato a golpes cometido el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, Thomsen decidió romper la unidad de la defensa que hasta entonces había caracterizado al grupo y designó un nuevo abogado: Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador bonaerense de La Libertad Avanza en la fórmula que encabezó Carolina Píparo en las últimas elecciones.

La entrevista al noticiero de eltrece se enmarca en la estrategia procesal tendiente a revertir la sentencia que dictaron los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores el 6 de febrero de 2023. La misma decisión tomó Benicelli, otro de los principales condenados, que revocó la representación del abogado Hugo Tomei y designó como representante legal al letrado Carlos Attías. Los otros sentenciados son Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi, con penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios del homicidio. Todos ellos están recluidos en la cárcel de Melchor Romero.

