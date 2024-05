El mensaje de la madre de Fernando Báez Sosa tras la entrevista a Máximo Thomsen

Escuchar

Tras la controversial entrevista a Máximo Thomsen, en la que el condenado a cadena perpetua habló por primera vez sobre el crimen de Fernando Báez Sosa y responsabilizó al resto de sus compañeros, Graciela Sosa -madre del joven de 18 años que fue asesinado a golpes- realizó un contundente descargo en su cuenta de Instagram. “ Nunca olviden que es la sangre de mi hijo... Es imposible perdonar lo que hicieron ”, escribió, junto a una fotografía de la zapatilla que usó el joven para matar al adolescente de una patada.

Una de las historias que publicó Graciela Sosa tras la entrevista. Instagram

Sobre este punto y cómo llegó la sangre de la víctima a su zapatilla, Thomsen dijo que no recuerda haberle pegado en la cabeza. “No quiero que me culpan por algo que no hice. Nunca quise que terminara así. Yo estuve ahí, le pegué. Es difícil, porque es un cargo de consciencia importante cuando uno no lo busca. Fue culpa de nosotros, también culpa mía . Nadie lo quiso así, ni mis amigos ni yo. Podemos ser buenas o malas personas, pero ninguno quiso que terminara así. Nadie es quién para quitarle la vida a una persona”, aseguró, quebrado en llanto.

“Jamás se me cruzó por la cabeza que lo habíamos matado”, dijo, y aseguró que se enteró de la muerte de Báez Sosa al día siguiente, en el momento en que fueron detenidos. “Yo entré en consciencia de lo que había pasado cuando dormí la primera noche en la comisaría. No me siento un asesino”, agregó.

Tras la difusión de la entrevista, Graciela Sosa compartió una imagen de Fernando junto a ella y su esposo, acompañada por un texto que decía: “Podrán hablar de arrepentimiento, de llanto, de ‘su libertad’, pero la única víctima es, fue y será Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes”.

Otra de las historias que publicó. Instagram

La entrevista a Máximo Thomsen

Este martes se compartió la primera entrevista a uno de los ocho rugbiers involucrados en el asesinato de Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida de un boliche de Villa Gesell. En diálogo con el programa Telenoche, de eltrece, Thomsen aseguró que quería contar su versión de los hechos desde hace cuatro años, por lo que no necesitó “mucha preparación para hacerlo”. Asimismo, explicó que con el resto de los involucrados no eran amigos íntimos, sino que se trataba de un grupo para irse de vacaciones, y que las peleas a la salida de los boliches en Zárate -su ciudad natal- eran comunes y estaban normalizadas.

A fines de marzo pasado, después de que la Cámara de Casación bonaerense confirmara su prisión perpetua y las de Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli, Thomsen decidió romper la unidad de la defensa y designar un nuevo abogado, Francisco Oneto. Así, la entrevista se dio en un contexto en el que busca revertir la sentencia dictada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores.

Pese a querer dar marcha atrás con las acusaciones de un crimen premeditado, sí reconoció que él fue una de las personas que golpearon a la víctima antes de que muriera. “Recuerdo que entré a tirar patadas. Por mi cabeza pasaba que me estaba metiendo en una pelea. Yo no le pegué una patada en la cabeza a Fernando, fue Ciro ”, afirmó, y responsabilizó así a otro de los jóvenes.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi y Blas Cinalli

“Yo nunca me peleé dentro del boliche. Nunca tuve contacto visual con Fernando. Cuando me sacan, siento que me estaban asfixiando. Afuera mis amigos se vuelven a pelear y cuando terminan cruzamos. De frente vemos alguien que nos hacía burla y era Fernando”, dijo Thomsen y explicó que salió corriendo con sus amigos porque formaba parte del grupo.

Finalmente, sobre el video donde se los ve abrazarse minutos después de salir del boliche, explicó: “No estábamos festejando”.

