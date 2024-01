escuchar

SANTA TERESITA.- Los videos y testimonios sobre el mortal ataque en este balneario pusieron en la mira de la Justicia a otros dos sospechosos por el homicidio de Tomás Tello. Siete mayores y dos menores fueron detenidos en las horas posteriores al asesinato del joven de 18 años. Incluso se había marcado a uno de los arrestados como el presunto autor de la puñalada que terminó con la vida del muchacho atacado por una patota durante los festejos de Año Nuevo. Pero los investigadores consideran que uno de los dos buscados sería en realidad quien dio la estocada fatal.

“Hay tres testimonios clave y del aporte de uno de ellos surge que hay, al menos, otro involucrado”, comentó a LA NACION una fuente que está al tanto del avance del expediente. Y entre los allegados a la víctima también existía, en el momento del cortejo fúnebre que despidió a la víctima, el convencimiento de que aún no fue capturado un joven con tatuajes en el cuello y que vestía una remera amarilla en el momento del crimen. Ahora aparece como principal sospechoso, aunque la fiscalía y la querella avanzarán sobre todos los implicados en el ataque.

El fiscal Pablo Gameleri, a cargo de la investigación, indagó esta tarde a los siete mayores bajo la acusación de homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía. Según fuentes vinculadas con el caso, solo dos de los imputados aceptaron dar su versión de los hechos. No trascendió el contenido de esas declaraciones.

Entre los que se negaron a declarar está Damián Kopelian, de 21 años, conocido como “Kope”, que tiene antecedentes por robo; ese joven había sido señalado como supuesto autor del apuñalamiento. “Según la autopsia, Tello sufrió una herida punzocortante en la línea media del tórax con laceración de la aurícula derecha que provocó un taponamiento cardíaco, lo que le causó la muerte”, aseguraron voceros judiciales. Y en ese aspecto, se había señalado a “Kope” como autor material del crimen, algo que puede cambiar frente a pruebas recolectadas en el expediente.

“‘Kope’ no apuñaló a Tomás. Lo vamos a poder demostrar. El autor material es otro. En una grabación que circuló en las últimas horas se lo puede ver a mi representado con un celular en la mano durante el momento del ataque. Desde ahí se tejió toda una hipótesis de que tenía un cuchillo de cocina. La realidad no es esa. Quien mató a Tomás tenía una remera amarilla. Damián estaba usando ropa blanca”, aseguró el abogado Carlos Dieguez, que representa a ese joven y a su padre, Avedis, de 57 años, y que también se negó a declarar.

El joven conocido como “Kope” había tenido un enfrentamiento con Tomás el 23 de diciembre pasado, cuando la víctima impidió que ingresase -junto con otros de los detenidos- en una fiesta privada. Ese antecedente resulta para los investigadores clave para definir el agravante de la premeditación.

El abogado Miguel Ángel Pierri, que asumió la representación legal de los familiares de la víctima, adelantó que existe “una gran cantidad de evidencia” para probar la alevosía y premeditación del hecho. “Es una postal que lamentablemente se repite. Hemos aprendido muy poco como sociedad. Estos hechos los estamos naturalizando, hechos como los de Fernando Báez Sosa y Tomás suceden regularmente. Una vez más vemos a la juventud en el peor de los escenarios”, aseguró.

“ La fiscalía está buscando otras dos personas más en razón de ciertos testimonios que hay en la causa que lo vieron cuando lo iban persiguiendo a Tomás. Hay tres testimonios clave. Del aporte de uno de ellos surge que hay otro involucrado ”, dijo Pierri a LA NACION.

El letrado también adelantó: “Voy a pedir cuál era el esquema y el operativo de Seguridad que estaba en Santa Teresita porque en base a cámaras que también están en la causa confirmamos que hubo un derrotero de por lo menos seis cuadras donde a Tomás le pegaron, lo persiguen, hicieron de todo y no había un policía”.

El abogado y su colega Adrián Rodríguez acompañarán mañana a la madre de la víctima, Samanta Ferreira, durante su testimonio en la fiscalía. “Lo único que espero es que se haga Justicia. Y que todos paguen, que todos vayan presos, que todos tengan perpetua , los que lo corrieron, los que lo golpearon, y obviamente el que lo apuñaló”, pidió la mujer, que está a pocos días de dar a luz, al despedir ayer los restos de su hijo.

En tanto, Brenda, que es la hermana de Jeremías, el amigo de Tomás que estaba con él cuando murió, sumó: “Mi hermanito lo vio bien y no fue el ‘Kope’ como decían. No es el de blanco. En los videos también se ve. Es otro, que tiene todo el cuello tatuado”.

Despedida con una extensa caravana

El dolor del momento quedó reflejado en sus familiares y amigos. “Te amo mi rey, papá”. “Primo volá alto mi ángel. Te voy a extrañar muchísimo. Voy a extrañar, verte pasar por casa a saludarnos”. “Miles de peleas y miles de sonrisas, vas a estar siempre en mi corazón Tomás, te amo para siempre, Alma”. “Aguante el Tellito”. “Tomy te voy a extrañar, lo siento mucho amiguito de mi corazón”. Eran algunas de las frases en la bandera de tela blanca que sostenía Camila, su hermana.

Caminando, en moto o en auto, como podían los vecinos de Santa Teresita, se acercaron para despedir a Tomás. A la casa velatoria solo ingresaron los familiares. Afuera se agruparon todos aquellos que querían despedirse.

Llegada al cementerio de Mar de Ajó. Marcelo Manera - Enviado Especial / LA NACIÓN

Como decidieron no hacer velorio, la familia invitó a todos aquellos que querían despedirse a acercarse a la caravana. Desde temprano se juntaron en la esquina de 14 y 41 sus amigos, los más cercanos llevaban flores rosas.

Cuando pasó el coche fúnebre, tres de ellos se abrazaron y lo acompañaron algunas cuadras. “Justicia, que se haga Justicia”, gritaban algunos vecinos. Detrás venían los autos. Su hermana, con la mirada perdida y agotada, sacaba la bandera estirada en uno de ellos. Su mamá iba en otro vehículo con su pareja, Marcelo. Apenas podía agradecer con la cabeza a quienes se acercaban a la ventana a saludarla. Su papá estaba con anteojos. Algunos tocaban el vidrio para darle ánimo. Él también, apenas respondía con un gesto con la mano. Detrás de los autos, venían toda su banda en moto. A Tomás le encantaban las motos. Todos ellos se trasladaron hacia el cementerio de Mar de Ajó, en el Paraje Pavón, el único que hay en el Partido de la Costa.

El cortejo fúnebre de Tomás Tello pasó por el barrio donde vivía. Cientos de vecinos salieron a despedirlo. Marcelo Manera - Enviado Especial / LA NACIÓN

“¿Viste toda la gente que se acercó? Ese era Tomi, un pibe trabajador, educado. Lo que yo no entiendo es como no había policía. No había policías, el pibe corrió hasta donde pudo. Seis cuadras corrió, no dio más. El pibe peleó con los dos hermanos y el padre los alentaba. Es mucho lo que vivimos”, dijo José, su abuelo. Hace un día que no come, solo tomó mate. Lo sentía como un hijo, Tomás vivía con su hermana en su casa. “El gordo le decía Camila no te vayas a poner un vestido apretado para tu cumpleaños de 15. Y ahora se va a perder el cumpleaños de su hermana”, cuenta con lágrimas en los ojos.

El sepelio de Tomás en el cementerio de Mar de Ajó. Marcelo Manera - Enviado Especial / LA NACIÓN

“¿Por qué nos dejas solas, Tomás? Te necesito”, gritaba una de sus amigas desgarrada frente al nicho. Tendrán que dejarlo ahí al menos un año porque el cuerpo debe estar disponible en caso de que lo necesiten. Los chicos se abrazaban y negaban con la cabeza.

“Era re laburador. Se iba a caballo, en bicicleta, como sea a costa del este a laburar. Se iban a las 6 de la mañana y no volvían hasta la noche”, contó Brenda. Es la hermana de Jeremías, el amigo de Tomás que estuvo con él en la pelea. “Mi hermanito está re shockeado, no durmió en toda la noche. Los chicos le tiraban piedras para que frenen. Pero era con él. Tomi era de hacer jodas. Y ellos eran de Buenos Aires y en la que hizo el 23 de diciembre no los dejó entrar”, contó. “Tenían un cuchillo que habían afilado y les quedó una punta. Con eso le dieron directo al corazón. No duró nada. Ella le quiso pedir que ponga la clave de su celular y no llegó, se le cerraban los ojos. Al lado estaba Chiara, la novia de Jeremías, quien sostuvo un trapo en la herida de Tomás para que no se desangrara.

El abuelo de Tomás en el cementerio de Mar de Ajó. Marcelo Manera - Enviado Especial / LA NACIÓN

