A Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado en las primeras horas de Año Nuevo en Santa Teresita, lo mataron de una puñalada en el corazón. La autopsia reveló que la víctima sufrió una herida punzocortante en el tórax que dañó directamente su corazón.

Así lo informaron fuentes judiciales. El fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la investigación, pospuso para mañana la declaración indagatoria de los nueve detenidos, dos de ellos menores, mientras que pidió la detención de todos ellos al Juzgado de Garantías interviniente por el “homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía” de Tello.

“Tello, según la autopsia, sufrió una herida punzocortante en línea media de tórax con laceración de aurícula derecha que provocó un taponamiento cardíaco, que le provocó la muerte”, afirmaron los voceros consultados.

Los investigadores del homicidio de Tello informaron que todavía no se secuestró el arma utilizada en el crimen y afirmaron que no se sabe con certeza si se trató de una tijera, como trascendió ayer.

Según informó la agencia de noticias Télam, el fiscal Gamaleri, modificó la calificación legal del crimen de “homicidio en riña” a “homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía”.

La imputación por la que mañana serán indagados los nueve detenidos por el homicidio ocurrido en Santa Teresita es la misma por la que fueron condenados los jóvenes que mataron a Fernando Báez Sosa, homicidio ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. Gamaleri pidió que la detención formal de los nueve sospechosos detenidos, dos de ellos menores de edad.

El homicidio de Tello ocurrió ayer, pocos minutos antes de las 7, cuando la víctima, oriunda de Mar de Ajó, festejaba Año Nuevo en la playa y fue atacada por una patota que lo persiguió varias cuadras.

Protesta por el homicidio de Tomás Cuello en Santa Teresita Marcelo Manera - LA NACIÓN

El joven Tello trató de escapar corriendo, pero fue interceptado en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera, a pocos metros del mar.

La víctima fue golpeada y atacada con un arma blanca. Sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció

“Esto comenzó a raíz de un conflicto anterior que ocurrió el 23 de diciembre pasado. No sabemos qué pasó, pero la hipótesis es que fue venganza o represalia por ese hecho anterior”, sostuvo el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, en declaraciones a radio Mitre.

En Radio con Vos habló el padre de la víctima. Entre otras cosas, Daniel Tello afirmó: “Quiero Justicia, porque si no la voy a hacer yo. No quiero que pase eso y darle un sufrimiento más a mi familia. Me estoy conteniendo, todavía no caí en lo que pasó. Me sacaron a mi bebé, me lo mataron más de nueve cobardes y nadie hizo nada”.

LA NACION