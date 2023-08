escuchar

Javier Maroni, director del Hospital Evita, ofreció declaraciones a la prensa sobre la muerte de Morena, la niña de 11 años, oriunda de Lanús, que fue abordada y asesinada por motochorros cuando estaba por entrar a la escuela. Maroni relató los últimos minutos de la nena y habló sobre la posibilidad que tenía de sobrevivir.

“Tras el ataque, [Morena] fue derivada al hospital provincial a través del sistema de emergencia del SAME. Su cuerpo fue encontrado con muchas heridas. Se observó un politraumatismo craneoencefálico grave. A través de la reanimación cardiopulmonar que se le hizo en la escuela y dentro de la ambulancia, se pudo mantener un mínimo latido cardiaco. Llegó inconsciente al hospital y se la trasladó a terapia intensiva pediátrica. A las 9.30 fallece, una hora y media después del suceso”, relató el profesional de la salud.

Morena Domínguez tenía 11 años; la asaltaron camino al colegio y murió, en Lanús

Consultado respecto de la posibilidad de supervivencia que tenía la pequeña, explicó en principio: “Nuestro distrito de Lanús cuenta con dos ambulancias. Una depende de la Provincia y está en el Hospital, se hace cargo de las traslados intrahospitalarios. La otra es la que depende del Municipio y se hace cargo de los traumas en vía pública. En este caso, todo dependía de la ambulancia municipal. Nosotros no sabemos cuándo la llamaron. Por lo tanto, no podemos establecer si tardaron o no tardaron”.

Y destacó: “Pero si quiero decir esto: esté el corazón latiendo o no, se pueden hacer cosas. Pero todo por un determinado tiempo”.

Por último, Maroni se pronunció sobre el estado en el que vio a los padres de Morena y anticipo que pasará con el cuerpo de Morena: “La familia enseguida fue abordada por nuestro grupo de psicólogos. Es un dolor enorme para ellos. Por el momento, el cuerpo va a quedar en la Morgue Judicial, se va a proceder con la autopsia y dar a conocer un informe detallado y definitivo de las causales de muerte”.

