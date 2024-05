Esperaban para comprar en un kiosco y les robaron celulares, una moto y hasta la campera

Escuchar

Ni siquiera ir a comprar a un kiosco es, por estos días, una situación segura en algunos sectores del conurbano bonaerense donde la delincuencia actúa con impunidad. Uno de los últimos hecho que trascendió se dio Berazategui y los protagonistas fueron tres personas que esperaban en la vereda de un comercio para comprar.

El hecho, que quedó registrado en una cámara de seguridad colocada en el exterior del comercio, ocurrió en la calle 307 entre 355 y 354, en la localidad de Ranelagh, el lunes a las 21.14. En la imagen se ve a tres personas en la vereda del comercio. Uno de ellos, que tiene una mochila, estaba siendo atendido cuando aparecieron dos delincuentes a bordo de una motocicleta.

Los dos hombres tenían los rostros tapados y, a punta de pistola, abordaron a los tres clientes que no opusieron resistencia. El que manejaba en rodado comenzó a apuntar a uno de los clientes mientras el de atrás se bajó del rodado y comenzó a revisar los bolsillos de los otros dos hombres que levantaron las manos y se quedaron quietos.

Luego, el conductor de la moto se bajó del rodado y fue directo al cliente que tenía una mochila, se la quitó y se la colocó. En tanto, el otro ladrón le sustrajo las llaves de una moto estacionada y que pertenecía a otro de los clientes.

Con total impunidad, el delincuente que estaba en la parte de atrás de la moto se subió al rodado del cliente y, cuando quiso salir marcha atrás, se cayó. Por su parte, el otro ladrón le exigió al dueño de la moto que estaban robando que también le entregara una campera roja que vestía.

La secuencia terminó con los dos delincuentes huyendo en los dos vehículos y los clientes evitando mirar a los ladrones para que no les dispararan. Horas después se informó que oficiales del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría 2ª de Ranelagh estaba a cargo de la búsqueda de los delincuentes.

Los delitos crecieron en el conurbano

Las estadísticas del Ministerio Público bonaerense, difundidas la semana pasada, revelaron que cada 24 horas 112 vecinos son apuntados por un arma de fuego durante un robo. El informe oficial sobre 2023 demuestra, además, un fuerte crecimiento en las modalidades más graves de delitos. En comparación con 2022, el año pasado subieron los homicidios, los robos y los hurtos.

Los datos relevados por la Procuración General bonaerense en todos los departamentos judiciales de la provincia marcaron una dura realidad. Un riesgo latente en cada barrio. Y se trata de cifras avaladas por las denuncias que originaron investigaciones en las fiscalías. No todas las víctimas inician ese trámite, especialmente si el bien robado no tiene alto valor económico o no es necesaria la radicación de la denuncia. Entonces, esos 40.796 episodios notificados durante 2023 por robos agravados por el uso de armas de fuego tampoco es el total de los hechos similares ocurridos en Buenos Aires. Es un piso, por cierto alto, ya que significa un aumento de 16,8 por ciento con relación al período evaluado doce meses antes.

Si se toma en cuenta la cantidad total de robos denunciados -que fueron calificados de manera diferente, de acuerdo con las circunstancias del hecho- la cifra trepa a 181.466. Eso equivale a consignar que cada hora hay, al menos, 20 vecinos que son víctimas de delitos muy violentos.

En esa cifra no se incluye a los damnificados por el hurto de vehículos en la vía pública, ya que para la Justicia no se trata de un robo si no hay un hecho de violencia durante la ilegal apropiación del bien. En ese aspecto, se identificaron 32.754 casos, 23 por ciento más que en 2022. Se trata de uno de los delitos en los que se tiene información más precisa, ya que la denuncia es obligatoria para el reclamo a las compañías de seguro, empresas que durante el año pasado recibieron cada hora 90 llamados por sustracciones de vehículos.

Tampoco se integra a los datos de robos los delitos calificados como hurtos, en general arrebatos, en la mayoría de los casos, de celulares, que tuvieron un fuerte incremento en el lapso de doce meses. Fueron 102.657 episodios denunciados en Buenos Aires, por lo que se puede mencionar que, tomándose en cuenta todas las variantes usadas en delitos contra la propiedad, cada 24 horas 868 vecinos bonaerenses denuncian que fueron víctimas del delito.

Los homicidios, en tanto, también aumentaron el año pasado en relación con 2022. Se informaron oficialmente la apertura de 737 expedientes por asesinatos, mientras que la estadística anterior había fijado la cantidad en 645. Es un 14 por ciento de crecimiento interanual, en un delito cuyo seguimiento estadístico es complejo.

LA NACION

Temas Inseguridad en el conurbano