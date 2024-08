Declaró la expareja del acusado por el femicidio de la maestra en Córdoba y lo complicó: “Tenía la mano lastimada”

Escuchar

En una nueva audiencia en el juicio por el femicidio de Anahí Bulnes, la maestra de 36 años que desapareció el 5 de diciembre del 2022 y que se presume que fue asesinada por Santiago Campos Matos, fue citada a declarar la expareja y madre de las dos hijas del acusado. En su declaración, la mujer dio detalles que pueden complicar al imputado.

A lo largo de su testimonio, Natalia Rodríguez contó cómo fue la relación que durante 15 años mantuvo con el cocinero, habló también del vínculo entre ambos tras la separación y relató una anécdota ocurrida al poco tiempo de que se perdiera el rastro de Anahí. “A los días que desapareció la chica, él tenía una lesión en la mano. Más o menos el 20 de diciembre fue a mi casa para arreglar con quién iban a pasar Navidad las nenas, porque yo a veces hago guardias, y me dijo que le viera la mano”, sostuvo la mujer, que es médica.

“Parecía una lesión punzante. Me había preguntado si estaba infectada o no y le pregunté qué le había pasado. Me dijo que lo habían intentado asaltar y se defendió”, recordó. Y añadió: “Quise revisarlo y me dijo que no, no se dejó. Dijo que le habían pegado en la espalda, pero no me dejó que lo revisara”, agregó.

En su exposición, la expareja se refirió a su relación con Campos Matos y aseguró que vivió muchas situaciones de celos y violencia psicológica que luego derivaron en una separación “porque cada vez era más difícil”. Sin embargo, aclaró que ni ella ni sus hijas sufrieron violencia física.

“No estaba de acuerdo en algo conmigo y ya se enojaba y era temperamental. Reaccionaba mal pero nunca nos golpeó ni me pegó, era como violento psicológicamente”, agregó y confirmó que su por entonces marido consumía marihuana y alcohol con frecuencia, y que además tenía problemas para dormir. “Era un chico complicado, no era muy amigable, era más bien retraído y no tenía muchos amigos”, definió.

Según su relato, Campos Matos hizo un curso en Celia que pagó ella misma para ayudarlo a progresar. Trabajó un tiempo como chef pero cuando nacieron las hijas dejó su puesto. “Yo compraba mucho más que lo que él compraba, entonces tuvimos que optar la posibilidad de que él se quedara en casa con las nenas”, comentó y cuando las niñas crecieron intentó volver a conseguir trabajo.

El dato que llamó la atención en la audiencia fue que la versión que dio la mujer en cuanto a las heridas de Campos matos no fue coincidente con la que el presunto criminal le contó a Tomás, un compañero de trabajo que también declaró este lunes y se refirió a una charla que había tenido con su par en los momentos posteriores a la desaparición de la docente.

“A la noche me dijo que me esperaba ese lunes a las 6 de la mañana, y a las horas me mandó una foto con puntazos en la mano... se le veían los nudillos, y tenía golpes en la entrepierna”, afirmó en diálogo con Noticiero Doce.

Como contó LA NACION, Bulnes era maestra municipal en la capital cordobesa. En diciembre de 2022 su familia realizó la denuncia por su desaparición; fue buscada intensa e infructuosamente durante tres semanas; una cámara de seguridad permitió llegar hasta Campos Matos. Las imágenes mostraban a la mujer ingresando en su casa en el centro cordobés, donde los investigadores detectaron rastros de sangre y hallaron ropa femenina.

Ambos se encontraron a la 1.23 del 5 de diciembre, a pocas cuadras del lugar donde vivía el hombre, y después ingresaron en su departamento. Cuando los allanaron, además de hallar restos de sangre en el lugar encontraron libros y elementos vinculados a la magia negra, espiritismo y descuartizamiento de cuerpos humanos; también había cuadros y grafitis sobre esas temáticas, armas blancas y una amoladora.

Había sido detenido en noviembre de 2021 por intento de abuso sexual de cuatro niñas de entre 10 y 11 años, amigas de sus hijas, que habían ido a su casa a una “pijamada”. Campos Matos ingresó alcoholizado a la vivienda e intentó agredirlas.

