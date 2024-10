Delincuentes se robaron de un complejo de departamentos dos motos, electrodomésticos y hasta un tanque de agua

Escuchar

Seis delincuentes ingresaron en la madrugada del miércoles a un complejo de departamentos ubicado en la calle 50, entre 149 y 150, en el barrio San Carlos en la ciudad de La Plata y, tras forzar la puerta del edificio, lograron robar dos motos, electrodomésticos y hasta un tanque de agua que uno de los ladrones cargó sobre su hombro. Los delincuentes escaparon del lugar a bordo de las motos sustraídas, mientras las cámaras de seguridad del edificio registraban toda la secuencia.

El robo, que se produjo entre la 1:38 y las 1:55 de la madrugada, dejó a los vecinos en estado de alerta. Las imágenes de las cámaras de seguridad vecinal mostraron cómo los seis delincuentes trabajaron coordinadamente, repartiendo tareas para sacar los objetos robados lo más rápido posible y la tarea les demandó solo 17 minutos. Mientras uno de ellos cargaba un tanque de agua sobre su hombro, otros rompían la cadena de una de las motos y cargaban los electrodomésticos, incluyendo dos lavarropas, en el otro vehículo robado.

Aldana, una de las vecinas afectadas y propietaria del lugar donde ocurrió el robo, relató en diversos medios que estos incidentes son cada vez más comunes en el barrio y que los vecinos viven con miedo. “Todos los días pasa algo. Estamos cansados y tenemos miedo. No se puede vivir así”, comentó en una de sus declaraciones. Además, indicó que su cámara de seguridad había grabado el momento en que la banda de delincuentes forzaba el portón y sacaba las pertenencias del edificio.

A pesar de que la zona cuenta con cámaras de seguridad y que los delincuentes intentaron cubrir sus rostros, fueron identificados por las imágenes obtenidas. Aldana también afirmó que los ladrones parecían conocer bien el lugar, ya que no intentaron entrar en otros edificios y sabían exactamente qué buscar. “Se nota que sabían lo que buscaban. No probaban en otras casas, iban directo por las motos”, declaró en diálogo con este medio. Esta no era la primera vez que intentaban robar en el edificio, pero sí la primera con un grupo tan numeroso y con tanta violencia.

El complejo de departamentos ya había sido blanco de intentos de robo en otras ocasiones, aunque nunca con un grupo de delincuentes tan grande ni con tanta organización. Aldana relató que en ocasiones anteriores, los intentos de robo habían sido más discretos, con un solo delincuente intentando abrir las puertas con llaves o herramientas. Sin embargo, esta vez el robo fue planificado y ejecutado en cuestión de minutos, lo que dejó a los vecinos en estado de shock.

La inseguridad en el barrio San Carlos es un problema creciente, según expresaron varios residentes de la zona. A pesar de que se han instalado cámaras de seguridad y alarmas vecinales, los robos continúan y las autoridades locales no han logrado frenar la ola de delitos. “Pusimos cámaras hace un mes y medio, pero no sirvió de mucho. Ya nos robaron varias veces y cada vez son más violentos”, contó Aldana en sus declaraciones a diversos medios. También explicó que, tras el robo en su edificio, una vecina de la cuadra siguiente sufrió el hurto de otra moto.

Las autoridades aún no han detenido a los responsables del robo en el complejo de departamentos de la calle 50. Los vecinos exigen una mayor presencia policial y medidas más efectivas para frenar la inseguridad en el barrio. Mientras tanto, continúan organizándose mediante grupos de WhatsApp y sistemas de alarmas vecinales, con la esperanza de protegerse entre ellos.

Aldana comentó que la mascota de la familia ladraba desesperadamente durante el incidente, lo que la despertó a ella y a su pareja. Sin embargo, no se atrevieron a salir, temiendo que los delincuentes estuvieran armados. “Eran muchas personas y no sabíamos si estaban armados. No quise exponerme”, relató. Afortunadamente, ningún residente resultó herido durante el robo.

Los vecinos de San Carlos se sienten indefensos frente a la ola de robos que afecta al barrio. Según explicaron, los ladrones no se detienen ante las cámaras de seguridad ni las alarmas, lo que les genera una constante sensación de inseguridad. “Es muy desesperante vivir así. Todas las noches tenemos un hecho nuevo. Esto es tierra de nadie”, declaró una vecina a LA NACION.

Las imágenes del robo, obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas por Aldana, han sido entregadas a las autoridades para su análisis. Se espera que esto permita identificar a los responsables y llevarlos ante la Justicia. Sin embargo, hasta el momento, los delincuentes continúan prófugos y los vecinos del barrio San Carlos siguen reclamando medidas que les brinden mayor seguridad.

En este contexto, los residentes del barrio buscan soluciones para mejorar la seguridad de la zona. Algunos han sugerido la instalación de más cámaras y la contratación de servicios de vigilancia privada, mientras que otros confían en la organización vecinal a través de sistemas de alarma comunitarios. Sin embargo, la mayoría coincide en que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente y que es necesario un mayor compromiso por parte del gobierno local para frenar la escalada delictiva en el barrio.

