El hijo del jefe de la barra de Gimnasia fue a entregarse y la policía le pidió que volviera más tarde

Un insólito hecho ocurrió ayer por la mañana en La Plata cuando Rodrigo Camilleri, hijo de “El Volador”, jefe de la barra de Gimnasia y Esgrima, intentó entregarse en la sede del fuero Penal local. Es que el personal policial le indicó que se retirara debido a que Iván Tobar, sindicalista de Uocra y cercano a la barra de Estudiantes de La Plata, se encontraba esperando su indagatoria en la causa por los enfrentamientos entre barrabravas y sindicalistas que ocurrieron en el hospital de Gonnet el martes de la semana pasada. Un día antes de la batalla campal, ambos involucrados formaron parte de una fuerte discusión en la Ruta 2 que se considera como el inicio de las tensiones.

Rodrigo, el hijo de Cristian Camilleri, quiso entregarse por la causa abierta donde se encuentra procesado por agresión con armas de fuego a trabajadores de la empresa Elecsur en Tolosa, según informó el diario local 0221.com.ar. Camilleri se presentó luego de que la Cámara Penal de La Plata dejara sin efecto una exención de prisión.

Aun así, al arribar a los Tribunales Penales en 7, entre 56 y 57, se encontró con una sorpresa. “¿Qué hacés acá? Andate que está la gente de Tobar”, le habría dicho un efectivo de la Dirección de Operaciones Especiales, según el medio local. Es que unos minutos antes Tobar -barra de Estudiantes- había arribado a la alcaidía, donde quedó alojado a la espera de la indagatoria.

Enfrentamientos en Gonnet por posibles integrantes de UOCRA

El sindicalista fue acusado, junto con sus dos hijos Ramiro y Santiago Tobar, por su supuesta participación en la emboscada que ocurrió de parte de barrabravas de Estudiantes contra los de Gimnasia y que derivó en un sangriento ataque. La pelea se basa no solo en conflictos entre las hinchadas, sino también en una fuerte interna por la administración del gremio en La Plata. La emboscada organizada por el grupo que responde a Tobar fue una presunta venganza contra el padre de Rodrigo Camilleri, que había intentado boicotear el acto de inauguración de las obras de remodelación de plaza San Martín, un evento encabezado por el gobernador Axel Kicillof.

Aun así, ni Tobar ni “El Volador” se cruzaron en ese entonces porque los efectivos de la policía bonaerense a cargo del operativo de seguridad lo echaron de la plaza. Quienes sí estuvieron más tarde en el enfrentamiento fueron los hijos de Tobar, detenidos ayer e indagados hoy.

Ayer por la mañana, cuando Rodrigo Camilleri llegó a entregarse, tuvo que retirarse rápidamente. Desde 0221.com.ar aseguraron que el hombre se subió a un taxi junto a su madre y se fue para evitar posibles agresiones. Aunque el medio local sostuvo que podría entregarse el jueves, no descartan que una comitiva policial lo detenga antes.

El sangriento enfrentamiento en el hospital Gonnet

La pelea entre hinchas de Gimnasia y Estudiantes comenzó por la mañana en el acto en la Plaza San Martín, frente a la Gobernación. Unos 50 integrantes de la barra del Lobo comandados por “El Volador” intentaron emboscar a Tobar en una pelea que terminó con un herido, que era un segunda línea de la barra de Gimnasia. Ahí fue cuando fue trasladado al hospital San Roque de Gonnet y, junto con él, lo hizo la pelea.

Tiroteo en un hospital de Gonnet

Allegados de Tobar fueron a buscar al herido al centro de salud en 509 y 19. Allí hubo corridas, amenazas, disparos con armas de fuego, encapuchados, piedrazos y palazos. Se contabilizaron al menos seis heridos. Tras ello, la policía comenzó un rastro de los implicados y los vehículos con los que llegaron los barrabravas y que no tenían patente.

La esposa del herido acusó a la facción Azul y Blanca de la Uocra que lidera Tobar de ser la responsable del ataque a su marido. “Lo interceptaron 30 cagones en una camioneta, lo persiguen, lo hacen chocar de la moto y cuando lo agarran, le dan puñaladas, patadas, palazos, de todo”, reclamó. También sostuvo que quienes fueron al hospital lo hicieron para “atacar a los que le estaban haciendo el aguante” a su esposo. En ese entonces, Tobar negó cualquier involucramiento con los incidentes.

El conflicto previo entre Tobar con allegados a Camilleri

En sus declaraciones, el sindicalista negó su participación en la batalla campal y se remontó a un episodio ocurrido el día anterior en Chascomús, a la altura del parador de Atalaya. “Ayer estaba en Atalaya y cuando salgo de ahí me cruzo con el hermano del ‘Volador’, dos muchachos y dos mujeres que me empiezan a increpar. Me bajo de la camioneta, discutimos, y me termino yendo”, relató. Más tarde dijo que solo discutió con el sobrino de Camilleri, que le gritaba para pelear. Tobar no reveló los motivos detrás de la discusión.

Tras los enfrentamientos en Gonnet, se había viralizado un video en redes sociales donde se veía la presunta pelea que ocurrió a la altura de la Ruta 2, donde Tobar se gritaba con un grupo de hombres y mujeres que presuntamente respondían al jefe de la barra de Gimnasia.

El enfrentamiento previo entre Iván Tobar e hinchas d ela barra de Gimnasia

Aunque niega su participación en la batalla campal en el centro de salud, la Justicia imputó a Tobar como autor intelectual y organizador de la emboscada. Tal como consignó LA NACION, el ataque se había organizado en un local de la Uocra en la localidad de Ensenada.

Días antes, el sindicalista ya había sido detenido por una causa de amenazas efectuadas en 2021, por lo que fue informado de su nueva acusación en el calabozo. Tobar se negó a declarar en esta nueva causa.

