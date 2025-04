Encontraron muerta en su casa a una exfiscal de Mendoza que había sido destituida

La exfiscal correccional Anabel Matilde Orozco, de 73 años, que había sido destituida de su cargo en 2017 tras haber pedido licencia por enfermedad e irse de vacaciones con amigas, fue encontrada muerta en su casa, ubicada en la manzana 62, dentro del barrio privado Dalvian, en la capital de Mendoza. La Justicia activó el protocolo por femicidio luego de que la mujer presentara un golpe en la cabeza, de acuerdo a lo que consignó el medio local Los Andes.

Tras las primeras pericias, en tanto, la investigación se centra en que la víctima murió por causas naturales y que el golpe que evidenciaba en su cabeza habría sido una consecuencia de la caída tras desvanecerse. Las fuentes consultadas por el medio mencionado confirmaron que, en principio, no se registraron en el lugar signos de violencia, ni intervención de terceros, por lo que la muerte natural se posiciona como la hipótesis principal.

El fiscal Carlos Torres quedó al frente de la causa y espera contar con todo el relevamiento in situ de los peritos para decidir cómo avanza la investigación.

La destituyeron de su cargo tras pedir licencia por enfermedad e irse de vacaciones

Destituida de su cargo

Orozco, quien había pedido licencia por enfermedad y se fue de vacaciones a Brasil, fue destituida de su cargo por “desorden de conducta” en octubre de 2017. A principios de noviembre de 2016, la exfuncionaria judicial había presentado ante las autoridades un certificado médico por una lumbalgia. Durante esas fechas, compartió fotos de un viaje a Brasil, con amigas, y en San Luis, participando de un torneo de bridge, en su perfil de Facebook.

Por 17 votos a favor y 4 en contra, el juez que ya la había suspendido a comienzos de año, luego de que el gobernador, Alfredo Cornejo le rechazara la renuncia para obtener la jubilación, tomó la decisión de apartarla de sus funciones. En el fallo, el cuerpo reunido en el cuarto piso de Tribunales argumentó la resolución tras estudiar el expediente y analizar las declaraciones de la propia fiscal y de testigos. A la vez, aplicó el artículo 13 de “Desorden de Conducta” de la ley 4.970, que reglamenta el proceso de enjuiciamiento a funcionarios y magistrados.

La explicación de Orozco

Ante los miembros del Jury, Orozco se mostró acongojada, explicó los alcances de sus certificados médicos, pidió valentía a la hora de votar y defendió su decisión de emprender los viajes a fines de salir de su “depresión y angustia”, producto de haber enviudado y de haber sufrido cáncer de mama.

“Mis amigos me dieron alegría y las fotos no son indecorosas, no se me ve en condiciones inmorales. Yo no estaba en funciones, y el reposo para mi tratamiento no es estar tirada en una cama. Tenía un certificado desde una semana antes del viaje, que duró sólo 5 días hábiles, y para días después por mi tratamiento”, sostuvo, entre lágrimas. “Se han escrito ríos de tinta contra mi conducta y falta de decoro, debo decir que el propio gobernador me pidió un castigo ejemplificador, que soy una papelonera, que contamino el Poder Judicial. Sólo espero que fallen con valentía, en contra de condicionamientos o animosidades personales”, manifestó.

Orozco aseguró que presentó dos certificados médicos de 10 días cada uno por una lumbalgia aguda, desde el 7 de noviembre hasta el 26 de ese mes. El viaje lo realizó entre el 11 y el 20 de noviembre. En el interín, una persona se acercó al área de Recursos Humanos a dejar el segundo documento. Nadie la había denunciado, sino que la propia exfiscal hizo pública la irregularidad al subir imágenes de su descanso en las playas brasileñas.

Durante su declaración, Orozco estuvo acompañada por su abogado, Juan Day, quien también apuntó contra el gobernador. “Se le negó la jubilación porque le querían dar esta paliza pública”, consideró, y concluyó: “Pudo haber infracción administrativa pero no un desorden de conducta que merezca una destitución”.

LA NACION

Temas Mendoza