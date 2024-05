Derecho de admisión a la barra de Boca | Bullrich: “Di Zeo se rajó, pero lo tenemos filmado y está imputado”

Escuchar

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dio detalles de la decisión que tomó el Gobierno de prohibirles el ingreso a las canchas “por tiempo indeterminado” a 57 barras de Boca luego de que previo al partido que se disputó en esa provincia entre el xeneize y Estudiantes de La Plata se hallaran armas en uno de los micros que trasladaba a los hinchas. Durante el procedimiento policial y en una situación irregular, Rafael Di Zeo, que también viajaba en el ómnibus, se retiró del lugar y no fue a la fiscalía de Río Segundo. “Desapareció, se fue a una estación de servicio y de ahí se rajó, pero nosotros lo tenemos filmado, sabemos que estaba ahí, por lo que en consecuencia está imputado por tenencia ilegal de armas de manera premeditada”, arremetió la funcionaria.

“Lo que sucedió es de extrema gravedad. Las armas no estaban de causalidad, estaban embutidas, escondidas con las balas en la recámara”, dijo Bullrich. Si bien hubo dos personas que aseguraron ser las propietarias del armamento cuando la Policía cordobesa requisó el rodado, la ministra indicó que en sede judicial no lo reconocieron. “Alguien los obligó a decir que eran de ellos; lo que significa que las armas eran de todos lo que viajaban en el micro”, apuntó la ministra, aunque sin dar nombres.

Previo al partido que disputaron Boca y Estudiantes en Córdoba - encuentro que ganaron los platenses por penales por una de las semifinales de la Copa de la Liga - el micro en el que viajaba Di Zeo a la cancha fue requisado en un operativo policial. Los investigadores hallaron en su interior armas de distinto calibre, por lo que la fiscalía de turno de esa provincia decidió que todos los ocupantes del rodado fueran trasladados a sede judicial para ser notificados. Pero lo cierto es que el líder de “la 12″ ya no estaba entre los hinchas. Incluso, circuló un rumor de que se había fugado.

“Revisaron tres o cuatro de los colectivos. Después los demás no los vi porque yo me fui. Dije ‘acá tienen a los responsables [de las pistolas encontradas]; listo, arréglense, ya está’”, explicó Di Zeo horas después en su versión de los hechos. “Quisieron instalar que tenía un arma”, agregó en una entrevista.

“Me fui a una estación de servicio y me quedé tomando un café. Después me empezaron a llamar: ‘che, quieren que vengas’, y les dije ‘no, no voy a ir porque quieren la fotito mía para sacarme diciendo que yo estaba con un arma’”, agregó el barrabrava y prosiguió: “Esa jugadita, no”.

Noticia en desarrollo

LA NACION