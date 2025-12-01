Desastre en Lanús: explotó un auto dentro de un garaje y su dueño terminó con el 90% del cuerpo quemado

Un hombre quedó internado en estado reservado, con el 90% del cuerpo quemado, abrasado por las llamas derivadas de la explosión de su auto, dentro del garaje de su casa en Lanús. La detonación, que se produjo a la madrugada, despertó a todo el barrio y provocó escenas de pánico, con personas saltando desde el primer piso para escapar de las llamas y vecinos que salieron a la calle después de que la onda expansiva destrozara vidrios y volara otras estructuras de sus viviendas.

Aún se desconoce el origen de la deflagración, aunque la primera presunción es que estalló el tanque de gas del vehículo que estaba dentro de la cochera de la casa situada en 1° de Mayo y Molinedo, y que las llamas alcanzaran productos inflamables, dado que en el garaje los propietarios almacenaban juguetes y otros productos que vendían a través de plataformas de comercio electrónico.

Incendio en una vivienda de Lanús

Fueron los propios vecinos los primeros que intentaron sofocar las llamas, arrojando agua con baldes. Pero la tarea era titánica e infructuosa. Mientras, el dueño de casa había quedado atrapado por el fuego en la cochera, mientras que el resto de su familia, que descansaba en el primer piso de la propiedad, estaba atrapada, imposibilitada de bajar por el incendio y a merced del humo negro que se elevaba por la ignición de los productos de plástico.

“Escuché una explosión, salí a mirar al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras que yo estuve peleando contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados por media hora, no podíamos respirar y me dije que acá no zafaba más”, contó Gerardo, uno de los damnificados.

Las consecuencias del incendio de un auto y una vivienda en Lanús captura de video

La identidad de la víctima no fue suministrada. Pero se supo que los propios vecinos lograron sacarlo del lugar y luego fue trasladado al hospital Evita, de Lanús, donde quedó internado en grave estado, con quemaduras en prácticamente todo el cuerpo. Otras dos personas también requirieron asistencia médica de emergencia, según se informó.

Los Bomberos Voluntarios de Lanús controlaron el incendio después de varias horas de trabajo. En tanto, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires asistieron a decenas de damnificados, ya que la explosión afectó a al menos ocho propiedades, además de haber provocado importantes destrozos en las viviendas del frente, más cercanas al epicentro de la detonación.