Quién era la reconocida investigadora del Conicet que fue asesinada de ocho balazos por su pareja

SANTA FE.– El mundo científico santafesino sintió una fuerte conmoción tras confirmarse que una investigadora del Conicet, Silvina Drago, de destacada trayectoria académica, con más de 165 publicaciones y reconocida a nivel nacional e internacional, fue asesinada por su pareja, quien se suicidó pocos minutos después de cometer el femicidio.

La mujer, de 56 años, era referente en ciencia y tecnología de los alimentos y en mayo de 2023 había sido distinguida como “Santafesina Destacada” por el Concejo Municipal. Recientemente, en febrero de 2026, había alcanzado el máximo escalafón al que puede aspirar un investigador dentro del Conicet, en el marco de la convocatoria 2024.

El crimen fue descubierto durante la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en Necochea al 4000, casi en el cruce con Domingo Silva, en el tradicional barrio Candioti Norte, en el denominado macrocentro de esta capital.

Según los informes de los investigadores, un hombre de 59 años, cuñado de la víctima, llegó al domicilio preocupado porque ni Silvina Drago ni su pareja, Héctor Osvaldo Riego, de 63 años, respondían llamados ni mensajes. Por ello, tras golpear reiteradamente y advertir que la puerta estaba sin llave, ingresó en la vivienda.

Fue entonces que encontró primero a uno de los perros de la familia muerto. Luego, al recorrer la casa, halló a la pareja sin vida, ambos con heridas de arma de fuego.

El familiar dio aviso inmediato al 911, por lo que minutos después arribaron a la vivienda efectivos de la Comisaría Tercera, que actúa por jurisdicción, y el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de turno, Estanislao Giavedogni, quien quedó a cargo de la investigación.

Los primeros peritajes realizados en la escena indicaron que se trataría de un femicidio seguido de suicidio, aunque las circunstancias del hecho continúan bajo investigación. Esta misma tarde se realizan comprobaciones en el interior de la vivienda mientras los cuerpos de las víctimas eran sometidos a las autopsias correspondientes.

Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que Riego mató a su esposa de ocho tiros cuando esta se encontraba acostada. A partir de allí habría atacado, también con disparos de arma de fuego, a los dos canes de la familia. Uno quedó malherido, pero el otro falleció.

Luego, según los investigadores, el hombre se dirigió al baño de la vivienda, ingresó en la bañera y allí se disparó con la misma pistola calibre 6,35 con la que había matado a su pareja.

Drago era una figura destacada en el ámbito académico y científico. Se había recibido de bioquímica en 1994 y consolidó una sólida formación con estudios de posgrado: una maestría en Ciencias de los Alimentos (1998), un doctorado en Nutrición en la Universidad de Buenos Aires (2002) y un segundo doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral (2007).En 2005 ingresó a la carrera de investigadora científica del Conicet, donde desarrolló una extensa trayectoria. Desde 2018 se desempeñaba como profesora titular de la cátedra de Formulación de Alimentos en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL.

Actualmente, era directora de las carreras de posgrado en Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y acumulaba más de 165 trabajos publicados en revistas científicas y libros internacionales, lo que la posicionaba como una referente en su actividad científica.