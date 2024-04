Detuvieron al presunto homicida y dieron por esclarecido el asesinato de un joven ingeniero venezolano

Escuchar

Trece meses después, con la detención de un segundo sospechoso, sindicado como el asesino, la Policía de la Ciudad dio por esclarecido el crimen de Juan Francisco Fernández Acosta, el joven ingeniero en sistemas asesinado de un balazo en la cabeza en Palermo para robarle el teléfono celular.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales. El sospechoso, identificado por voceros policiales como Walter Siboldi, había sido detenido el 25 de marzo pasado en Hurlingham, acusado de haber protagonizado un robo.

“Personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad dio por esclarecido el asesinato de Fernández Acosta, herido mortalmente de un disparo el 25 de marzo del año pasado en Palermo”, se informó en un comunicado de prensa.

El crimen ocurrió la madrugada del 5 de marzo de 2023 en Aráoz al 1400, a cinco cuadras de plaza Serrano, cuando la víctima charlaba con un amigo, Thomas Vázquez, sentados en la puerta de una bicicletería, y fueron sorprendidos por un delincuente armado.

Vázquez, también venezolano, fue el único testigo presencial del hecho. “Estábamos conversando a eso de las 2 de la mañana. Fran recién había llegado de trabajar. Nos sentamos a tomar una cerveza y llegó un sujeto que se nos acercó por detrás. Me dijo que le entregara el teléfono. Me preguntó si quería morir y me ordenó que me echara para atrás. Después se olvidó de mí y lo encaró a Fran”, sostuvo el amigo de la víctima a la agencia de noticias Télam.

El sospechoso detenido

Según fuentes de la investigación, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, tras el relevamiento de filmaciones de cámaras de seguridad púbicas y privadas, escuchas telefónicas y tareas de campo, lograron identificar a los dos sospechosos y determinar cuál había sido el auto utilizado para escapar de la escena del crimen: un Ford Fiesta blanco.

Un mes y 15 días después del crimen, el 20 de abril del año pasado, personal policial detuvo a Fernando Tomás Barloa Valdez, uno de los presuntos homicidas, y secuestró el auto utilizado el día del crimen. El sospechoso fue apresado cuando estaba por concretar un robo junto a tres cómplices.

“El 10 de mayo de 2023 se realizaron cinco allanamientos en el interior del Barrio Fraga y en la casa de Siboldi, donde se logró el secuestro del arma homicida, una campera y una gorra, elementos que después fueran identificados por el testigo presencial del hecho”, explicaron fuentes policiales.

Hace dos meses, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°22 condenó a Barloa Valdez. “Ahora, con la detención de Siboldi, quedó esclarecido el crimen”, agregaron las fuentes consultadas.

