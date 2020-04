Detención de Reinaldo Webecke, con cinco kilos de cocaína, en un control por el coronavirus en la autopista Rosario-Santa Fe Crédito: Policía Vial de Santa Fe

ROSARIO. Reinaldo Wabeke, de 36 años, que se hizo conocido en 2007 cuando se casó con la abuela Adelfa Volpes, de 82 años, fue detenido hoy junto a otro hombre en un control vial durante la cuarentena en la autopista Rosario-Santa Fe, Llevaba cinco kilos de cocaína , una droga que debido a las restricciones por la pandemia y a que las fronteras están cerradas es difícil de conseguir y sufrió un súbito incremento en su precio.

Wabeke quedó detenido en el kilómetro 22 de la autopista, donde hay un control de la Policía Vial de Santa Fe que ahora está enfocado en evitar la circulación de personas y vehículos que no tienen autorización para andar durante la cuarentena .

El exesposo de Adelfa no tenía excusas para transitar por esa autopista, pero lo que llamó aún más la atención de los policías es que en el auto blanco en el que iba llevaba cinco kilos de cocaína divida en panes envueltos con papel metalizado . "Es suicida llevar droga por la autopista, cuando el tráfico está controlado las 24 horas", señaló una fuente policial, que indicó que Wabeke dijo, cuando lo pararon los efectivos para requerirle la documentación, que " iba a Rosario, a la cárcel de mujeres ". El ingreso a los penales está vedado desde hace tres semanas para evitar contagios por Covid-19.

Fuentes policiales señalaron que luego de que Wabeke fuera detenido se llevaron adelante allanamientos en tres localidades santafesinas -las locaciones no fueron reveladas- , porque los operativos estaban aún en proceso.

En las últimas notas periodísticas que este hombre dio a los medios de prensa alegaba que no quería revelar su lugar de residencia -vivía en un pueblo en la provincia de Santa Fe- porque estaba amenazado luego de que le usurparan la casa donde había vivido en el centro de la capital provincial con Adelfa Volpes, las pocas semanas que duró su matrimonio.

Wabeke trascendió a la escena pública cuando se casó, el 28 de setiembre de 2007, con la mujer de 82 años, que 24 días después de la boda falleció de un accidente cerebrovascular, tras regresar de una luna de miel en Río de Janeiro.

Cuando la anciana fue internada, la pareja estaba preparándose para viajar a España, invitados por un canal de televisión que los había convocado para que contaran su historia. Tres años después, el viudo se casó con Cristian, su pareja de entonces, y desapareció del universo mediático y mantuvo un conflicto por la herencia con los familiares de la mujer.

En agosto pasado, en una entrevista que le hizo el periodista Ignacio Mendoza en Aire de Santa Fe , Wabeke declaró que le habían ofrecido vender drogas. "Un amigo me dijo, 'Reinaldo, para hacer plata y que vos vuelvas a estar allá arriba ponemos tu cara y llevamos droga de acá y allá ', y yo le dije que no, que prefería morirme de hambre, pero que todas esas cosas no las iba a hacer nunca. Prefería vivir en una tapera, muerto de hambre pero esas cosas no". Algo, evidentemente, lo llevó a cambiar de parecer.