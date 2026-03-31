Sobreseyeron a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria, a Chicho Serna y al empresario Mateo Corvo Dolcet

Hace casi cinco años, en plena pandemia de coronavirus, el por entonces juez federal de Morón Néstor Barral dispuso que María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín Santos, viuda e hijo del narco Pablo Escobar Gaviria, fueran a juicio para ser juzgados por haber hecho un “aporte esencial” para una maniobra de lavado de activos del narcotráfico. Pero luego la causa pasó a los tribunales federales de Comodoro Py y, un lustro después, fueron sobreseídos.

Así lo dispuso el juez Marcelo Martínez De Giorgi en un fallo de 230 páginas. El sobreseimiento también alcanza al exfutbolista de Boca Mauricio “Chicho” Serna y al abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet, que impulsaba un ambicioso proyecto inmobiliario en Pilar que quedó trunco cuando se inició la investigación.

“A la hora de resolver la situación de Dolcet, Antonio Pedro Ruiz, María Gabriela Sánchez, María de los Ángeles Verta, Marroquín Santos, Santos Caballero, Serna y Esteban Adrián Delrío, habrá de disponerse su sobreseimiento por considerar que la conducta que les fuera atribuida resulta atípica”, sostuvo el juez De Giorgi.

El magistrado también declaró nula la indagatoria de José Bayron Piedrahita Ceballos, un capo narco colombiano que declaró como arrepentido en los Estados Unidos ante el juez Barral (hoy integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín) y los fiscales federales Sebastián Basso y Diego Iglesias.

“En el día de la fecha [el 26 de marzo pasado], en el marco del incidente FSM 45/2017/98 se ha resuelto la nulidad de la declaración indagatoria de Piedrahita Ceballos y los actos que fueron su consecuencia [...] Se advierte que los requerimientos a elevación a juicio formulados a su respecto han sido alcanzados por el temperamento nulificante y, por ende, no se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para hacer lugar a la elevación a juicio requerida”, sostuvo Martínez de Giorgi en el fallo al que tuvo acceso LA NACION.

El abogado y empresario Mateo Corvo Dolcet Ricardo Pristupluk - LA NACION

Según se desprende del expediente judicial, el magistrado declaró nula la declaración del narco colombiano por haberse “practicado sin acreditación suficiente en autos de la habilitación internacional específica necesaria para el ejercicio válido de jurisdicción en territorio extranjero”.

El juez Martínez De Georgi no solo declaró nula la indagatoria: hizo lo propio con el acuerdo de colaboración entre Piedrahita Ceballos y el Ministerio Público Fiscal y, además, el acuerdo de juicio abreviado por el cual el colombiano había aceptado una pena de 5 años de prisión por lavado de activos producto del narcotráfico.

Fuentes judiciales adelantaron a LA NACION que la Procunar, el fiscal Franco Picardi –que interviene en la causa desde que el expediente pasó a los tribunales de Comodoro Py– y la Unidad de Información Financiera (UIF) van a apelar.

Piedrahita Ceballos también había sido procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. En su declaración como arrepentido implicó a Santos Caballero (la identidad que el gobierno colombiano le dio a la viuda de Escobar Gaviria en 1994, cuando dejó su país para radicarse en la Argentina), a Chicho Serna y Corvo Dolcet.

La investigación que comenzó el 1° de septiembre de 2016, cuando la Procunar recibió de parte del representante de la DEA en la Argentina una nota en la que se afirmaba que una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos investigada en Colombia tenía vínculos con personas físicas y jurídicas “radicadas dentro del territorio argentino”. El funcionario de la agencia antidrogas norteamericana explicó que “el grupo criminal se encontraba liderado por Piedrahita Ceballos, de nacionalidad colombiana, y tenía contacto directo en la Argentina con Corvo Dolcet”.

Según el expediente judicial inicialmente radicado en el juzgado federal de Morón, a Piedrahita Ceballos se le imputó haber colocado en el sistema financiero argentino 186.000 dólares en una transferencia directa a Corvo Dolcet que se efectuó el 20 de junio de 2008 y por la que recibió, en contraprestación, el 14,75% de las acciones de la sociedad Anexo Chile SA.

Según el dictamen de los fiscales, el presunto narco también puso en el sistema financiero argentino 1.800.000 dólares al entregarle a Corvo Dolcet dos inmuebles que previamente le había dado Serna por un monto ficticio de US$ 930.000. Las operaciones y las inyecciones de fondos para los proyectos inmobiliarios del abogado y empresario argentino, según la Justicia, continuaron en más ocasiones.

También, según el dictamen de los fiscales, el presunto narco puso en el sistema financiero argentino 1.800.000 dólares al entregarle a Corvo Dolcet dos inmuebles que previamente le había dado Serna por un monto ficticio de US$ 930.000. Las operaciones y las inyecciones de fondos para los proyectos inmobiliarios del abogado y empresario argentino, según la Justicia, continuaron en más ocasiones.

Pilar Parking, ¿Proyecto narco?

Corvo Dolcet conoció a Piedrahita por medio de la viuda de Escobar Gaviria. Piedrahita, a partir de 2008, compró acciones de algunas de sus sociedades comerciales, como la del proyecto inmobiliario sobre la ruta Panamericana, en Pilar, que tenía previsto generar una nueva estación del ferrocarril Belgrano Norte [hoy llamada Cecilia Grierson], un complejo de 920 cocheras distribuidas en cinco niveles y el edificio Pilar Parking con una inversión estipulada en $150.000.000.

En 2018, Corvo Dolcet, que ahora tiene 61 años, había dicho a LA NACION que no tenía dudas de que la causa iba a terminar con su absolución.

“No tengo ninguna duda de que voy a ser absuelto. Necesito un tribunal imparcial. Es una causa de ‘papeles’, de documentación. No hay que buscar tesoros escondidos, porque toda la documentación original está en la Administración Federal de Ingresos Públicos [hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero]”, había dicho el empresario en una entrevista con este diario.

Hoy, tras conocer la resolución del juez Martínez de Giorgi, Corvo Dolcet dijo a LA NACION: “El juez dispuso mi sobreseimiento y el de todas las demás personas imputadas señalando que no existió delito. Y que la formación del proceso no afecta mi buen nombre y honor. Por otra parte, y en lo que respecta exclusivamente a Piedrahita Ceballos, dispuso la nulidad de su indagatoria y de otros actos procesales ulteriores. Lo primero que tengo para decir es que el sobreseimiento por inexistencia de delito fue el resultado de que antes el Tribunal Oral Federal porteño N° 2 decretó por unanimidad la nulidad de la elevación a juicio de nuestra causa, señalando en diciembre 2022 que nadie puede ser sometido a juicio sin una acusación medianamente seria y que se había violado sistemáticamente nuestro derecho a la defensa en particular, porque no se había permitido que accediéramos a la verdadera declaración prestada por Piedrahita Ceballos en Miami, la cual nos exculpaba de todo delito. Esa declaración verdadera fue reemplazada por los fiscales por una certificación que ellos atribuyeron a un supuesto colaborador arrepentido que no existe en el proceso y que fue una invención a la que recurrieron para poder poner en boca de Piedrahita Ceballos palabras absolutamente contrarias a lo realmente declarado por él".

Y para finalizar afirmó: “Durante el año pasado, pudimos hacer la prueba que veníamos reclamando desde 2017. Terminada esa etapa de prueba, el juez resolvió nuestro sobreseimiento. Allí se destaca que toda mi operatoria de venta de acciones tanto a Piedrahita Ceballos como al centenar de otros socios en mis empresas fue una operatoria legal y debidamente registrada tanto en la AFIP [hoy ARCA] como en la Inspección General de Justicia. Y que además todas las transferencias de dinero que me hizo el colombiano [Piedrahita Ceballos] para adquirir sus participaciones societarias minoritarias fueron canalizadas a través del Banco Central de la República Argentina, sin objeción alguna”.