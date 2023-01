Día de pesca fatal. Dos muertos en la primera tragedia del año en el Río Paraná

escuchar

SANTA FE.- Dos amigos, de 18 y 23 años, que participaban de una jornada de pesca a la altura de Villa Gobernador Gálvez, en el sur del Gran Rosario, murieron ahogados el último fin de semana y sus cuerpos aparecieron, uno el domingo y el restante, el lunes.

Según relató un testigo que intentó ayudarlos, pero no lo consiguió, la tragedia –la primera del año en el Río Paraná– se desencadenó el sábado a la tarde, cuando el dúo de pescadores se encontraba a bordo de un bote, a unos 50 metros de la costa. En un momento, el más joven de los amigos, identificado como Alexis Joel Juárez, se arrojó al agua con intenciones de refrescarse debido a la elevada temperatura reinantes, alrededor de 40 grados en ese momento.

Por razones no establecidas aún, Alexis comenzó a pedir ayuda porque no lograba mantenerse a flote. Fue en ese momento que su amigo, Alan Facundo Ugarte, de 23 años, no lo dudó y se arrojó al río con el propósito de salvar al joven en problemas.

La situación parecía muy complicada y otro pescador, convertido luego en ocasional testigo de lo que estaba sucediendo, se lanzó al agua, pero al no poder localizar a los dos pescadores regresó a su bote y luego a la costa para dar aviso a la policía y a la Prefectura.

El desgraciado hecho ocurrió a la altura de la zona conocida como “Bajada Alem”, de Villa Gobernador Gálvez, que rápidamente se colmó de familiares y amigos que iniciaron una tensa vigilia, hasta que efectivos de la Prefectura Naval Rosario hallaron, el domingo, el cuerpo sin vida de Ugarte y, al día siguiente, el de su amigo.

El detalle saliente que mencionaron los familiares de ambos es que los dos ahogados sabían nadar y que al lugar lo conocían porque lo visitaban semanalmente para compartir una jornada de pesca. Ahora tratan de determinar si algún tipo de advertencia figuraba en la zona.

Es que la sostenida bajante del río, situación que se repite desde hace tres años, con pocos meses de atenuado ascenso, dejó al descubierto una amplia franja costera donde podrían existir accidentes geográficos que ocasionan imprevistamente situaciones de riesgo.

Interviene en el caso la fiscal Mariela Oliva, de la Fiscalía de Homicidios Culposos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que se remitan los cuerpos al Instituto Médico Legal para la autopsia.