Rápida de reflejos. Una mujer esperaba el colectivo y logró escapar por centímetros del ataque de dos motochorros

La inseguridad en diferentes zonas del conurbano bonaerense es una constante y los vecinos que allí habitan deben estar atentos a los más mínimos movimientos para evitar ser víctimas de robos y actos de violencia a cualquier hora del día.

Un nuevo caso, pero con un final feliz, se dio ayer a la mañana en Merlo, cuando una mujer logró, por centímetros, evadir a dos motochorros y salvarse de que le robaran sus pertenencias mientras estaba en la para de colectivos.

El hecho, que quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el frente de una casa, ocurrió ayer a las 10.51, cuando una mujer estaba en la parada de colectivo esperando bajo techo, cerca del cruce de las calles Sarmiento y San Lorenzo.

En el video se observa como dos jóvenes, a bordo de una moto, pasan lentamente y miran a la mujer que espera debajo de un techo por la llovizna que caía en ese momento en esa zona del conurbano bonaerense.

Para la mujer, el accionar de los jóvenes no pasó desapercibido, y segundos después comienza a caminar en el mismo sentido de la moto para alejarse del lugar. Es, en ese momento, que los jóvenes que circulaban en a moto y habían doblado en la esquina, regresan en contramano y el que iba en la parte de atrás se baja.

Allí la mujer se da la vuelta y empieza a correr mientras es perseguida por los dos motochorros: uno a pie y el otro en la moto que la sigue por la calle hasta que logra subir a la vereda. Sin embargo, por pocos centímetros, la mujer evita ser encerrada por los delincuentes que se terminaron yendo del lugar con las manos vacías.

Una joven no corrió la misma suerte

Horas antes, pero en Berazategui, una joven de 22 años, que esta mañana estaba camino a la facultad, fue víctima de un brutal asalto en el que el delincuente le dio golpes de puño, patadas y hasta la apuñaló para robarle sus pertenencias.

El hecho ocurrió en la localidad de El Pato, en el partido bonaerense de Berazategui, y la víctima fue identificada como Analia, quien resultó con diversas heridas que, en principio, no pondrían en riesgo su vida.

En el video de una cámara de seguridad situada en el cruce de 626 y 526, se muestra cómo la joven caminaba cuando aún estaba oscuro y, de repente, aparece corriendo por detrás un hombre que la toma del cuello por la espalda. “No tengo nada”, le dice ella que logra soltarse y empieza a pedir ayuda a los gritos.

En ese momento, el ladrón comienza a golpearla salvajemente en la cabeza. Primero con golpes de puño, luego parece que utiliza un objeto cortopunzante con el que le provocó cortes en la cabeza. Cuando la joven cae al piso, el ataque sigue y el agresor suma patadas, mientras la arrastra sobre el asfalto mojado y la joven clama por ayuda.

Sin robarle nada, el delincuente huye corriendo mientras la joven queda tendida en medio de la calle llorando y pidiendo ayuda.

En diálogo con el canal TN, la madre de la joven contó que está con dolores, con mucha impotencia porque no tienen seguridad. “Ella siempre me decía que había que perdonar, pero hoy que le pasó a ella, me dice que quiere que se haga justicia”, contó la mujer.

“Ella le dijo, no tengo nada, solo los cuadernillos de la facultad y la SUBE. No le importó nada. La tiró al piso y la comenzó a patear”, dijo entre sollozos la mujer y pidió mayores patrullajes en la zona.

