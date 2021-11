Diego Gvirtz, tras ser liberado: “Hay responsables de que yo haya estado dos días preso”

El productor televisivo Diego Gvirtz, tras ser liberado luego de estar dos días preso por el presunto robo de un auto a Claudia Faena, hermana del empresario y dueño de hoteles Alan Faena, aseguró que fue denunciado y detenido de manera “malintencionada” por un robo que no cometió: “Hay responsables de que yo haya estado dos días preso”.

Gvirtz enfrenta una causa penal por el supuesto hurto agravado de la camioneta Honda HRV de la hermana del dueño del hotel Faena, en Puerto Madero, ocurrido anteayer, cuando se hizo pasar por un amigo de la empresaria y le pidió la llave del vehículo al encargado de estacionarla.

“Yo le llevé la camioneta a Claudia, a quien no conozco, por pedido de su amiga Viviana”, explicó hoy frente a varios medios de comunicación. “A Liliana la conozco mucho y ella a mí, sabe que yo no me voy a robar un auto, como sé que ella no se va a robar un auto. Y ella fue a decirle a Claudia lo que había pasado, así que todos saben que yo no robé nada”, afirmó.

“¿Cómo va a haber un robo si le devuelvo el auto? No hay robo. Hay un delito sí por parte de quienes me denunciaron. Estuve preso dos días y para mí cada minuto cuenta (...) Hablaré con mis abogados para ver a quién se le realiza una denuncia. Hay responsables de que yo haya estado acá [detenido] dos días”, expresó.

La orden de liberar a Gvirtz fue dispuesta por la jueza Vanesa Peluffo, a cargo del juzgado de Instrucción N° 1, y comunicada antes del mediodía a los responsables de la comisaría Vecinal 1 E, donde el productor estuvo detenido durante 36 horas.

Luego de que Claudia Faena hiciera la denuncia, comenzó la búsqueda de la camioneta, que fue hallada en el estacionamiento del hotel Four Seasons, de Recoleta. Allí, en uno de los restaurantes, había sido detenido el empresario.