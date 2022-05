Discutieron por una maniobra de tránsito, la siguió por cuadras y le rompió la ventanilla con un matafuegos

Tras una discusión de tránsito, un conductor enardecido persiguió a una mujer que iba al volante de una camioneta, se bajó de su auto y le rompió la ventanilla con un matafuegos. El hecho ocurrió en la ciudad de Santa Fe, el domingo por la noche, cuando el hombre estaba acompañado por su mujer y su hija de siete años. Por su parte, la conductora, que estaba sola, hizo la denuncia correspondiente y tras ello el agresor fue detenido.

Según la conductora, de nombre Martina, la agresión que recibió fue una consecuencia de hechos desafortunados que fueron responsabilidad del otro conductor: manejaba a alta velocidad y su hija viajaba el asiento del acompañante sin cinturón.

Según el hombre, la mujer habría cruzado con su camioneta la calle cuando él tenía el paso. Esto hizo que él frenara de manera brusca y su hija se golpeara la boca y sangrara.

“Yo venía por Juan del Campillo y en la esquina de Necochea me encuentro con un auto, un Megane, que venía muy fuerte. Cuando freno para cruzar con mi camioneta, veo que el auto estaba a mitad de cuadra, paso la bocacalle y él tuvo que frenar de golpe. Él venía con una criatura adelante que no tenía puesto el cinturón de seguridad ni la silla reglamentaria”, contó Martina a El Litoral.

“Yo seguí porque no hubo choque, no sabía que estaba la niña adentro del auto, no vi nada fuerte para detenerme”, señaló. Luego relató que se acercó a la cochera donde estaciona y vio que el hombre la había seguido. Fue entonces que el agresor bajó de su vehículo y comenzó a golpear el auto con un matafuego.

Se enojó: le rompió el vidrio del auto con un matafuegos por una discusión de tránsito

“Lo primero que hace es pegarle al vidrio de la camioneta con el matafuego y me empieza a gritar que me baje, que me iba a matar”, dijo la joven y explicó que atinó a quedarse dentro del auto. Pero a los segundos, el hombre golpeó la ventanilla del conductor con el matafuego y rompió el vidrio, que se cayó en fragmentos sobre ella.

“Me atinó a pegar”, dijo Martina. Sobre la pareja de hombre, relató que también le gritaba y que cuando apareció su novio para mediar en la situación, la mujer le dio a ella un cachetazo.

Luego de la discusión, Martina fue a la comisaría a hacer la denuncia y se enteró que de el hombre también había ido a denunciarla. “Se quiso adelantar a hacerme una denuncia a mí, en ese momento ya habían dado los datos del hombre y del auto, y cuando él da sus datos en la seccional lo detuvieron”.