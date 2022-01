Disparos, gritos, llantos y cuerpo a tierra en el tren Roca: el relato de un pasajero que lo vivió en primera persona

“Están disparando en el tren, que desastre”. La voz es de Vladimir Alcalá, un pasajero que el sábado por la noche vivió un infierno en la línea Roca del ferrocarril cuando en la estación de Lomas de Zamora dos bandas se enfrentaron a tiros en uno de los andenes y quienes viajaban en los vagones se arrojaron cuerpo a tierra para evitar ser alcanzados por los proyectiles.

Pánico en el tren Roca por una pelea disparos, botellazos y todos los pasajeros cuerpo a tierra

“Esto sucedió el sábado a las 21.00, 21.30. Estaba escuchando música camino a mi trabajo y hubo una detonación en el anden en Lomas de Zamora. La gente entró en pánico, a una señora casi le agarró un infarto, había niños”, contó el hombre de origen venezolano, radicado en la Argentina hace más de un año, en un video que publicó este lunes en su cuenta de la red social Tik Tok.

El pánico se apoderó de la escena. En dos videos que dio a conocer del momento, se ve cómo todos las personas se arrodillaron y acostaron en los vagones hasta que pasó el peligro. Hubo gritos y llantos de desesperación producto del miedo que provocaron los protagonistas de la barbarie.

Pánico en el tren Roca por una pelea disparos, botellazos y todos los pasajeros cuerpo a tierra

Alcalá utiliza la Línea Roca todas las noches para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde trabaja en un kiosco: “Es lamentable que sucedan estas cosas en el transporte público como es el tren Roca. Esto es producto de la inseguridad que se vive en un país tan hermoso como la Argentina”.

Y cerró: “Esto no sale a la luz porque nadie tiene acceso a lo que pasó, yo lo filmé, no me dio miedo ni me atemoricé ante la situación. Es para que se vea la realidad, es la única manera de atacar la inseguridad de un país, mostrando la realidad y la verdad”.

Pánico en el tren Roca por una pelea disparos, botellazos y todos los pasajeros cuerpo a tierra

La línea Roca une la estación de Constitución, en el barrio porteño homónimo, con La Plata, Chascomús y Cañuelas. Entre medio, hay decenas de localidades por las que el tren transporta por día a miles de usuarios que utilizan el servicio para en su mayoría, ir a trabajar.