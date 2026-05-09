Otro dramático giro por un peritaje en la investigación de la muerte de Ángel: el chico tenía neumonía

Un estudio histopatológico expuso un dato que generó un cimbronazo en la investigación de la muerte de Ángel, el chico de cuatro años cuyo fallecimiento fue causado, según la autopsia, por una acumulación de golpes en la cabeza. La fiscalía calificó el hecho como un homicidio y acusó a la madre del menor, con agravantes, y a la pareja de esta. Ese nuevo estudio señala que el niño tenía neumonía en el momento de la muerte.

Pese al peritaje que la defensa propone como un cambio fundamental para la causa -el informe realizado por especialistas en Bahía Blanca aún no fue integrado en el expediente-, la fiscalía y la querella sostienen que no habrá variantes en la calificación del caso.

El jefe de fiscales de Comodoro, Cristian Olazábal, remarcó que para el Ministerio Público nada cambió en lo esencial y sostuvo que la causa continúa teniendo como eje central el fallecimiento violento del menor, según consignó el medio ADN Sur.

“Para mí nada cambió, hay un niño fallecido y los responsables son los inculpados”, afirmó Olazábal.

El fiscal general de Comodoro Rivadavia, Facundo Oribones y el fiscal Cristian Olazabal Captura

Y agregó: “Cuando tengamos el informe final pediremos precisiones y designaremos consultores expertos externos para que nos aporten conclusiones. No nos vamos a quedar con un solo dictamen”.

A Mariela Altamirano y a Kevin Michel González, los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal los acusaron como coautores de homicidio. A él, por haberle asestado los golpes que derivaron en la muerte del chico; a ella, por no haber hecho nada para evitarlo y auxiliar a su hijo, lo que se conoce como “comisión por omisión”.

El informe preliminar de la autopsia indicó la presencia de al menos 20 golpes en la cabeza −12 en la parte frontal, seis en la posterior y uno en cada lateral−, con infiltraciones hemáticas internas en distintas regiones del cráneo, sin lesiones externas visibles. Los peritos señalaron que las lesiones no respondían a un cuadro accidental y que, por su coloración, habrían sido producidas entre siete y diez días antes de la autopsia.

Para la Justicia de Comodoro Rivadavia, Michel González y Mariela Altamirano son, provisionalmente, coautores de la muerte de Ángel López, él por acción y ella por omisión; aunque si llegaran a ser hallados culpables en un juicio, no recibirían el mismo castigo. A González le correspondería la pena de homicidio simple, de 8 a 25 años de prisión. A Altamirano, en cambio, por corresponderle la acusación de homicidio agravado por el vínculo, solo le cabe una pena posible: prisión perpetua.