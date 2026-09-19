Dos presos planificaban un atentado contra la fiscal de San Isidro que los puso tras las rejas

Personal de la DDI de San Isidro desbarató en las últimas horas el plan criminal de dos reclusos, quienes tenían como objetivo asesinar a la fiscal María Paula Hertring, quien había ordenado sus arrestos recientemente.

Los implicados son Martín Darío Rettori, de 42 años y su cómplice, Ariel Ernesto Libertini, de 47. El primero de ellos está en el área de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que el otro reo permanece alojado en la Unidad Carcelaria Número 21 de Campana.

El plan criminal quedó probado a partir de la evidencia que recolectaron los investigadores, para descubrirlos se interceptaron llamadas y mensajes. En ese marco el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió allanar las celdas de ambos imputados. En total se incautaron tres celulares, los cuales serán peritados.

La causa en la que están detenidos los ahora acusados de planificar el asesinato de una fiscal expuso una serie de robos y entraderas que se realizaban en la zona norte del conurbano luego de que las víctimas dejasen sus vehículos en una cochera privada.