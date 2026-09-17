La jueza que había sido acusada de besar a un preso dispuso que los detenidos en una comisaría tengan más horas de recreo

La magistrada Mariel Suárez trascendió públicamente en 2021, cuando trascendió que había tenido un encuentro calificado de inusual con un preso al que había juzgado un día antes, con un voto que quedó en minoría frente a la condena a perpetua compartida por las otras dos integrantes del tribunal en Comodoro Rivadavia. La imagen de un supuesto beso entre el reo y la jueza generó un fuerte escándalo y derivó en la destitución de Suárez en un juicio político realizado en noviembre de 2023. Tras declararse la inexistencia de delito en la causa penal que la tuvo como acusada, sus abogados lograron en junio pasado que fuese anulada la resolución del jury y su restitución como magistrada. Tres meses después, Suárez firmó una resolución para sumar horas de recreo a detenidos en una comisaría chubutense.

El beneficio es para los internos de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia quienes hasta el momento tenían una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento, lo que derivó en un reclamo formal. Tras una audiencia encabezada por la jueza Suárez se definió extender el horario de salida de las celdas, según consignó La Opinión Austral.

El esquema permitiría que los detenidos obtengan, en vez de una hora diaria, hasta casi seis horas de recreo por día. La defensa pública explicó que, de igual modo, este otorgamiento se determinará de acuerdo a las características y competencias de cada recluso. “Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización”, afirmó el defensor Julián Pulgar, quien también remarcó los problemas a futuro que puede llegar a tener un preso que está encerrado durante 23 horas en una celda, señaló la agencia Noticias Argentinas.

Suárez, investigada por haber besado a un preso dentro de un penal de Chubut, fue sobreseída el año pasado en la causa penal luego de que el juez Marcelo Nieto Di Biase resolviera que “su conducta es éticamente reprochable” pero no se enmarca en un delito.

La magistrada había quedado en el centro de la polémica luego de que trascendiera un video donde se la veía besándose con el preso Cristian “Mai” Bustos, el cual había sido condenado por asesinar a un policía.

“Considero que la conducta desplegada por la entonces jueza penal, Mariel Suárez, resulta reprochable éticamente, pero por ello ya fue juzgada ante el Tribunal de Enjuiciamiento y destituida del cargo que ostentaba, lo que resulta de público y notorio conocimiento”, destaca el juez.

De este modo, Di Biase determinó que no se trató de un delito y la sobreseyó, camino similar al que manifestó el defensor público Gustavo Oyarzún, quien cuestionó el requerimiento fiscal al señalar que en la acusación “no hay un hecho delictivo, y tampoco explica qué ley ha sido violada”.

Los hechos sucedieron en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, en Chubut, donde estaba detenido Cristian Bustos, apodado Mai. Un día antes, el tribunal que integra Suárez, con los votos de las juezas María Laura Martini y María Ximena Miranda Nastovitch, lo había condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio del policía Leandro Roberts, crimen ocurrido el 8 de marzo de 2009. Ella votó en disidencia y se opuso a la aplicación de la pena máxima.

Según el sumario interno que en su momento inició el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, Un día después de la sentencia dictada por el tribunal que ella presidida, y fuera del horario de visitas, Suárez se hizo presente en el penal para visitar a Bustos. La excusa del encuentro fue una cuestión “literaria”. La magistrada explicó que escribía un libro y necesitaba una entrevista con el homicida.

“Una vez concertado el encuentro, el mismo se desarrolló de una manera deslucida y desajustada al cargo de juez que detenta la letrada, en razón de que durante el mismo -habiendo sillas y escritorio en el recinto- se ‘sentaron en el piso de manera contigua, con mucha proximidad entre ambos mientras conversaban, se besaban, él acarició su cabello y la doctora tomó fotografías del tipo selfie con un teléfono celular”, según la descripción del hecho en el sumario.

El presidente del Tribunal de Enjuiciamiento y ministro del Tribunal Superior de Justicia de Chubut, Daniel Báez, la diputada provincial Claudia Williams y el abogado Miguel Ángel Barletta votaron por la destitución. Los votos en minoría fueron de la legisladora Selva Mónica Saso y de la abogada María Florencia Góngora.

En junio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Chubut votó en contra de lo dispuesto en el juicio político por el magistrado Báez, anuló esa decisión del juicio político y restituyó en su cargo a la jueza Suárez luego de un pedido presentado por sus abogados, que fundamentaron el reclamo en el veredicto que se había alcanzado en la causa penal que tenía a la por entonces exmagistrada como acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tres meses después. la jueza resolvió que los presos en comisaría deben tener más horas de recreo.