Dos veces en una semana: entraron en tres casas de un barrio cerrado de la zona norte y robaron 10.000 dólares y 300.000 pesos

La primera irrupción ocurrió la noche del sábado. Después de violentar un cerco perimetral, cuatro ladrones ingresaron en el exclusivo barrio privado Santa María de Tigre, situado en la ruta 27, a pocos cientos de metros de Nordelta. Sin ser descubiertos por la guardia privada del lugar, entraron en dos casas y robaron tres relojes y 7000 dólares. Cuatro días después, los ladrones regresaron y, por el mismo lugar y en la misma franja horaria, irrumpieron en una vivienda, de donde se apoderaron de 3000 dólares y 300.000 pesos. En este caso, antes de escapar, los delincuentes maniataron a los propietarios del inmueble.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes de la investigación. Los robos ocurrieron las noches del sábado y la de ayer, aproximadamente a las 20.30. Los ladrones ingresaron por un “descampado trasero que comunica con el lateral derecho del barrio Santa María”, dijeron los voceros consultados.

En los dos primeros atracos, los propietarios no estaban en sus casas. Por eso, los ladrones tuvieron tiempo para buscar dinero y otros objetos de valor.

Pero anoche, la casa que eligieron para robar no estaba vacía. Cuando los ladrones ingresaron se encontraron con los propietarios. Los delincuentes se apoderaron del dinero que había en la casa, unos 3000 dólares y 300.000 pesos, y se fueron.

La investigación de los robos quedó a cargo del fiscal Sebastián Fitipaldi. El funcionario judicial cuenta con la colaboración de personal de la Estación de Policía Departamental Tigre, conducida por el comisario inspector Lucas Borge.

“Los robos fueron protagonizados por la misma banda. La investigación está avanzada”, explicó una fuente del caso.

La tarea de vigilancia física del country Santa María está a cargo de la empresa de seguridad privada Securitas, que no tiene el control del cerco perimetral.

“En el perímetro, el barrio no tiene cámaras y tampoco ningún otro tipo de tecnología de seguridad. Es decir, no tiene un sistema de alerta temprana que pueda dar aviso de una intrusión. Sí hay una cámara termográfica, cuyas imágenes se observan desde un búnker que no está a cargo de la empresa de seguridad privada, pero no advirtieron la intrusión. La firma Securitas, tras los robos, reforzó con personal el interior y el exterior del barrio privado para estar atentos a cualquier movimiento inusual”, dijo una fuente al tanto de lo sucedido.

