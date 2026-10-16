Dramática búsqueda de tres pescadores que fueron arrastrados por la corriente del río Paraná

SANTA FE.- Cuatro hombres, amigos de toda la vida, radicados en el Gran Rosario, iniciaron anoche lo que para ellos era habitual: una salida de pesca en el río Paraná, frente a Fray Luis Beltrán, que terminó de la peor manera: la lancha dio una vuelta de campana y los pescadores cayeron al agua.

Solo uno de ellos logró ser rescatado, por el momento, ya que en la oscuridad pudo nadar hasta la zona de muelles de San Lorenzo, donde recibió asistencia médica.

Desde anoche, la Prefectura Naval Argentina desplegó un complejo operativo de búsqueda por el río, especialmente en el tramo entre Fray Luis Beltrán y San Lorenzo, pero hasta el momento no había resultado alguno que alentara la posibilidad de encontrar con vida a los tres pescadores.

En la tarde de este viernes, se sumó una nueva embarcación de Prefectura y se espera que se incorporen en el rastrillaje bomberos de la zona. El operativo se extendería hasta la altura del puente Rosario-Victoria.

En tanto, según pudo conocer LA NACION, los investigadores buscan establecer el recorrido de la embarcación para establecer si en el trayecto se encontraron con un obstáculo que provocó el siniestro o hubo en la lancha una grave anormalidad que generó el desenlace.

El único sobreviviente, identificado como Rogelio C., de 61 años, comentó a los investigadores que navegaba con sus tres compañeros, cerca del Club Náutico de Fray Luis Beltrán, cuando la lancha perdió el control y los cuatro cayeron al agua en medio de la oscuridad y la corriente, que por la crecida del Paraná en todo su curso es muy potente.

Ese hombre relató la peripecia que llevó a salvar su vida. Contó que fue arrastrado por la corriente hasta San Lorenzo y que logró sujetarse de los muelles de Puerto BG, una empresa que ofrece servicios de cabotaje. Incluso, pudo salir por sus propios medios y fue localizado alrededor de las 3 de este viernes.

Una ambulancia lo atendió en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Granaderos a Caballo, de la misma ciudad de San Lorenzo, donde los médicos de guardia indicaron que presentaba síntomas de hipotermia y agotamiento, además de una fuerte crisis nerviosa.

Según los investigadores, el sobreviviente manifestó que desconocía qué había ocurrido con sus compañeros después de la caída al río. Es por ello que mientras continúan los rastrillajes de búsqueda de los otros tres pescadores.

Trágica noche

Por relatos de amigos y familiares de las víctimas del naufragio, se pudo establecer que el siniestro comenzó cerca de las 20.40 de este jueves, en inmediaciones de Quinta Zelaya, a la altura de Fray Luis Beltrán, cuando la lancha iniciaba un recorrido para facilitar la tarea de pesca, no descartándose la posibilidad de cruzar el Paraná hacia la zona de islas frente a Entre Ríos.

A esa hora, un llamado al 911, posiblemente efectuado por algún pescador que se encontraba en la zona, alertó a la policía que un grupo de personas pedía auxilio desde el agua. De inmediato se dispuso la intervención policial, al que se sumó personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes ordenaron el operativo las tareas para localizar a los tripulantes.

El operativo sumó efectivos policiales y personal de Prefectura, con lanchas, guardacostas y buzos, que recorren sectores del río y la costa en procura de encontrar a los pescadores desaparecidos.