La muerte de Priscila Romero, de 23 años, ocurrida este sábado mientras permanecía detenida en una dependencia de la Policía de la Ciudad en la Villa Zavaleta, del barrio porteño de Barracas, está bajo investigación judicial. Pero en las calles y en las redes sociales dio paso a un encendido contrapunto derivado de las causas del deceso y de la eventual responsabilidad estatal.

Durante toda la jornada hubo fuertes protestas, manifestaciones, piquetes y ataques a la seccional, que la policía reprimió con disparos de postas de goma y un refuerzo de la presencia uniformada disuasiva y preventiva.

Los familiares de Priscila afirman que la joven era “sana” y, en consecuencia, que fue víctima de un supuesto “femicidio policial”, por lo que reclamaron una investigación que vaya a fondo sobre el caso.

Sin embargo, fuentes de la investigación confiaron a LA NACION que la autopsia, realizada este domingo, no encontró lesiones ni signos de violencia en el cuerpo y estableció que la causa del deceso fue una intoxicación. Ahora, los estudios toxicológicos deberán determinar qué sustancia tóxica consumió y pudo haber provocado el cuadro que derivó en su muerte.

De acuerdo con los resultados preliminares del examen forense, no se detectaron lesiones compatibles con agresiones ni marcas de sujeción o ataduras. Tampoco se encontraron elementos que permitan atribuir el fallecimiento a la intervención de una tercera persona.

Romero había sido detenida minutos antes de su muerte por una presunta infracción a la Ley 23.737, de estupefacientes. Según la información oficial, llevaba 90 envoltorios de pasta base. Luego de su arresto, fue trasladada a la sede de la División Policía de Pacificación Barrial del Barrio 21-24, popularmente conocido como la Villa Zavaleta, ubicada en la zona de Iguazú y Río Cuarto.

Una vez en la dependencia, la joven manifestó que se sentía mal. Ante esa situación, los efectivos solicitaron una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), con prioridad de urgencia. Poco después, Romero se descompensó, dejó de responder a estímulos y no presentó signos vitales, por lo que el personal policial comenzó a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

De acuerdo con el parte oficial, mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, un médico del SAME asistió a los policías mediante una videollamada y los orientó durante las maniobras de reanimación. Cuando llegó el equipo de emergencias, el personal médico constató el fallecimiento.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, que la caratuló como “averiguación de causales de muerte” y dispuso la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), para que las medidas de investigación quedaran en manos de una fuerza distinta de aquella a la que pertenecían los agentes que tenían a la joven bajo custodia. Se iniciaron también actuaciones administrativas en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

“A Priscila la mataron”

La familia de Priscila, en tanto, denuncia que a la joven de 23 años “la mataron” en lo que calificaron como un “femicidio policial”.

Según consta en el parte oficial, Romero fue detenida a las 6.30 del sábado y falleció a las 7.40 después de sufrir convulsiones que derivaron en un paro cardíaco.

La familia asevera que fue notificada recién a las 14; exige explicaciones por la demora en esa comunicación y por las circunstancias de la muerte.

Ante este escenario, familiares y vecinos se movilizaron al destacamento policial para exigir explicaciones, lo que derivó en la reacción de los agentes, que reprimieron con balas de goma y de estruendo hasta pasadas las 21.

De acuerdo con lo que pudo averiguar LA NACION de fuentes de la investigación, en el caso se aplicó el Protocolo de Minnesota, un estándar de las Naciones Unidas que establece principios y procedimientos para investigar muertes potencialmente ilícitas o de circunstancias dudosas. Según la información conocida sobre el resultado, ese procedimiento no arrojó indicios de violencia.

Entre los hallazgos médicos se describieron un edema cerebral difuso, además de edema y hemorragia pulmonar. El análisis de esos elementos permitió establecer que la muerte se produjo por una intoxicación y que, hasta el momento, no hay indicios de la participación de terceros.

En paralelo a la investigación judicial, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad inició actuaciones administrativas para analizar el desempeño de los efectivos que estaban a cargo de la custodia de Romero y las circunstancias en las que se produjo la descompensación.