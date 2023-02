El crimen de Lucio Dupuy. “Misión cumplida, perpetua es perpetua”, dijo el abogado de la familia del menor asesinado

escuchar

El tribunal había leído la pena para las dos condenadas por el crimen de Lucio Dupuy: prisión perpetua para ambas. Magdalena Espósito Valenti, madre del asesinado niño de cinco años, ya había sido encontrada culpable el 2 de febrero pasado de homicidio triplemente calificado; su pareja, Abigail Páez, sumó el probado delito de abuso sexual. “Misión cumplida: perpetua es perpetua”, dijo el abogado querellante Mario Aguerrido. Sin embargo, aclaró que buscarán en Casación sumar el agravante de crimen por odio, como forma de reconstruir la verdad histórica de lo ocurrido con Lucio.

Así se expresó el represente legal de la familia Dupuy esta tarde luego de la lectura de la sentencia por el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa que condenó a la pena de prisión perpetua a Espósito Valenti y a Páez,.

Lectura de la sentencia de imposición de pena del caso Lucio Dupuy JULIAN_VARELA

Rodeado de la prensa el abogado de la familia Dupuy, inició la conferencia con una explicación sobre la ausencia de Cristian Dupuy, padre de Lucio: “ El escapa a toda la situación no porque no le duela, sino porque el que visibiliza la cuestión y transforma ese dolor en otra actividad más importante es Ramón (Dupuy)”.

Expresó sobre su evidente cara de disgusto cuando escuchó la sentencia, manifestando en primera medida: “Hay un problema con el artículo 80 del Código Penal, que en realidad no tendría que estar redactado como está puntualmente, es cierto que permite pedir reclusión por tiempo indeterminado y es facultad del tribunal aplicarlo. Señaló entonces que la sentencia del tribunal había indicado que “nunca el condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado agotará su cumplimiento”. Y el letrado enfatizó: “O sea, perpetua literal a partir de ahora nunca. Por eso el tribunal hace la aclaración. La perpetua es perpetua por que por el artículo 14 no tienen posibilidad para acceder a la libertad condicional, de ninguna forma, hoy por hoy haber con la legislación como está”.

Ante la pregunta si será apelada alguna parte de este fallo en Casación, Aguerrido respondió que: “Estamos en condición de adelantar que respecto de esta sentencia no vamos a ir a casación por la reclusión por tiempo indeterminado, eso está descartado”. Y aclaró que irán en Casación por el agravante, entienden que el homicidio se produjo por “odio al género masculino” y que insistirán con la reconstrucción histórica de lo que le pasó a Lucio: “involucra a la madre en el ámbito del abuso sexual, por lo tanto entendemos que tiene que ser condenada por ese delito”.

Magdalena Espósito Valenti progenitora de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en La Pampa

Para el abogado de la querella, el objetivo no es modificar la condena, sino enviar un mensaje social con efecto simbólico: “Entendemos que hay elementos suficientes de que fue abusado sexualmente por su madre. Y también entendemos que este es un homicidio por odio al genero masculino, que es una cuestión importante más allá del análisis sociológico”.

Y reflexionó: “El caso Lucio es un caso bisagra, la sentencia es una consecuencia de las barbaridades que estas dos personas hicieron. Lucio marca un antes y un después para la protección de la infancias y la detección temprana del maltrato”.

Lucio Dupuy, en diciembre de 2020, con su cara golpeada y un dedo fracturado

La fiscalía no apoyó ese pedido de definir como agravante al odio de género, pero el querellante señaló que por su lado estaba convencido en seguir con esa línea: “Sumamos las motivaciones, nos encontramos con la autopsia de Lucio y es bastante gráfica, si uno le quiere buscar una explicación a algo que no la tiene, la única forma de explicarlo es a partir del odio al genero masculino”.

Y agregó: ”Muchos realizan una hipótesis que la jueza de familia les entregó a Lucio por un tema de género”. Para Aguerrido, la magistrada se limitó a homologar un acuerdo. Sin embargo, el abogado de la familia Dupuy considera que la jueza Ana Clara Pérez Ballester cometió varios errores. Legisladores provinciales ya presentaron una denuncia por mal desempeño contra la magistrada de General Pico.

La familia de Lucio Dupuy recibió emocionada el fallo que dictó la prisión perpetua para las dos acusadas del homicidio Télam

Consultados sobre las acciones legales que iniciarán a distintos organismos estatales, manifestó: “Ya terminamos la primera etapa por el tema del homicidio de Lucio, a partir de ahora tenemos una base cierta. Puntualmente, incluso en la sentencia de responsabilidad hay alguna referencia sobre las veces que Lucio ingresó a los establecimientos de Salud Pública. Ahora tenemos que reconstruir los eslabones a la totalidad de responsabilidades sobre este tema después quienes declara esa responsabilidad serán los organismos judiciales”. Se explayó: “Con Salud tenemos certeza. Sobre Educación tengo mis duda,s estamos analizando otras cuestiones llegaron algunos protocolos del Consejo Federal de Educación, que no se cumplieron, tenemos que analizar, hoy por hoy no lo descarto”. Se realizarán los planteos y será la justicia si tienen responsabilidad criminal o no, explicó.

Sobre el Organismo de Niñez y Adolescencia, respondió que no funcionaron las alarmas de Salud para que intervenga ese organismo a nivel administrativo. En este caso no iniciarán acciones legales.

Ramón Dupuy, abuelo del niño asesinado, tomó la palabra y dijo: “Si bien hubo un descontento, se logró lo que Mario (por el abogado Aguerrido) pidió, esto es, la prisión perpetua”. Ante la consulta de si está conforme, respondió: “Si mi abogado está conforme, yo estoy conforme”. Al respecto el abogado manifestó que primero lo embargó el desasosiego al verlo a Ramón, pero enseguida le dijo: “Misión cumplida, perpetua es perpetua”. Para la querella ese era el objetivo fundamental de la acusación.

Con evidente cansancio el abuelo de Lucio comentó que en principio esperaba una sentencia de estas características conforme lo requerido por el Ministerio Público Fiscal y la querella: “Vinimos a buscar prisión perpetua. Sobre los agravantes de odio de genero y la absolución de la progenitora por el abuso sexual, Mario -por el abogado querellante - dice que vamos a seguir”.

LA NACION