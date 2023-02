El crimen de Lucio Dupuy. “Sé que me perdonó” y “se me critica a mí y no al progenitor”: las palabras de las acusadas antes del veredicto

escuchar

Después de que el Ministerio Público Fiscal solicitara que las dos acusadas sean condenadas por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante, las dos imputadas hicieron uso de decir sus últimas palabras antes del veredicto. “Sé que él me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, sostuvo Abigail Páez. Se refería a la víctima, Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en noviembre del año pasado en La Pampa. Magdalena Espósito Valenti dijo: “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él [Christian Dupuy] se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura”. Era el 22 de diciembre pasado. Mañana, Tribunal de Audiencias de Santa Rosa dará a conocer si el veredicto es absolutorio o condenatorio.

Espósito Valenti es la madre de la víctima. Páez es la novia de la progenitora del niño. Ambas comenzaron a ser juzgadas el 10 de noviembre pasado por los jueces Alejandra Ongaro, Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora.

En su alegato de cierre, la fiscal Verónica Ferrero –que estuvo acompañada por el fiscal general Máximo Paulucci y por su par Mónica Rivero– dio por probado que el 26 de noviembre de 2021, las acusadas “agredieron físicamente, en forma conjunta”, a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 ocasionándole múltiples lesiones; y agregó que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

Ferrero, basándose en la autopsia, habló de un maltrato físico continuo –aludió a lesiones de vieja data– y consideró que también quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

La representante del Ministerio Público Fiscal acusó a Espósito Valenti de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años y todo como delito continuado en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

A Páez, pareja de la madre de Lucio, le imputó “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado, en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.

El abogado José Aguerrido –que representa al padre de Lucio, Christian Dupuy–, adhirió a esas calificaciones legales y agregó la agravante de odio de género para el homicidio. Sostuvo que esa fue la motivación para matar a Lucio y que ello quedó probado a partir del nivel de “violencia continua” que existió hacia el niño, se informó en el citado comunicado de prensa.

Aguerrido sostuvo “ambas lo atacaron a Lucio o la atacó una y la otra no hizo nada para evitarlo”. Por eso afirmó que las dos fueron responsables por acción u omisión. Y extendió esas acciones u omisiones a las obligaciones legales que tenían para proteger al pequeño.

En cambio, María Silvina Blanco Gómez, defensora oficial de Páez, afirmó que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no existió dolo (intencionalidad) y que la imputada –que admitió haberle pegado a Lucio– no buscó el resultado muerte.

El defensor oficial Pablo De Biasi pidió la absolución de Espósito Valenti por ambos delitos. Aseguró que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y descartó la coautoría del homicidio. “La única testigo fue Abigail”, acotó. También descartó cualquier responsabilidad de la madre por omisión. En forma subsidiaria planteó que, si fuera hallada culpable, solo podría imputársele una conducta preterintencional.

El último alegato fue el de la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, Graciela Massara. Respondió objeciones de las defensas sobre los alcances de la intervención del organismo en este tipo de procesos y reafirmó que existió maltrato infantil por acción y omisión; y reiteró que las acusadas fueron violentas con Lucio.

