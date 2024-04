El dramático testimonio de una testigo que vio cómo le disparaban al policía que iba en moto y a su pareja

Escuchar

Este domingo, Noelia Velázquez Torres, de 27 años, fue asesinada en un robo por delincuentes cuando ella y su pareja, el policía Lucas Buena, transitaban con su moto por la Autopista del Oeste. Una testigo relató el dramático episodio, luego de presenciar cómo los ladrones mataban a la víctima y herían de gravedad al joven efectivo. “Esa chica era una criatura. Esos hijos de puta le pegaron un tiro en la cabeza y le quitaron la vida”, dijo Romina Saurin mientras no dejaba de llorar. “No se puede vivir más así”, reclamaba una y otra vez.

La testigo publicó su historia y la de las víctimas en su cuenta de TikTok. “No puedo creer lo que acabamos de vivir”, comenzó su relato. Como el domingo era un día soleado y de agradables condiciones climáticas, la mujer y su marido decidieron salir de paseo. La jornada se vio empañada por un violento hecho que los topó sobre la autopista que va hacia Luján.

“Adelante nuestro iba una moto con dos chicos jóvenes”, contó Romina. Continuó, y su voz comenzó a demostrar la angustia que sentía: “Se le cruzó otra motocicleta por delante y los paran”. “Los chicos de la moto que estaban siendo robados salieron corriendo y nosotros quedamos en el medio”, agregó en una filmación que se extiende durante casi cinco minutos.

Una de las víctimas era un efectivo de la Policía Federal que estaba de franco de servicio. Romina contó que “se armó una balacera” en medio de una autopista muy concurrida. “¡Qué desesperación!”, agregó la testigo, que en un momento se dio cuenta de que Velázquez Torres “ya no tenía signos vitales”. Ya sin poder controlar el llanto, la mujer sumó que el subinspector “no sentía las piernas porque la bala le entró por la espalda y le salió por el hombro”.

“No lo puedo creer, nosotros estamos bien gracias a Dios, pero de verdad que no puedo creer que uno no tenga derecho a salir un domingo. Pienso en la mamá de esos chicos, si tienen hijos”, decía la mujer que seguía filmando hacia donde yacía uno de los cuerpos de las víctimas y lloraba cada vez más angustiada. Recordó que los delincuentes levantaron la motocicleta de los jóvenes, cruzaron la autopista hacia la otra mano y escaparon del lugar.

“No se puede vivir así. Tenemos hijos, nietos. Alguien tiene que hacer algo. Esa chica era una criatura, no tenía más de 20 años y le pegaron un tiro en la cabeza. No se puede salir a la calle, no se puede salir a tomar un mate abajo de un árbol, por favor. Le quitaron la vida a una chica, hijos de puta”, reflexionó la testigo, totalmente afectada. “No nos mataron a todos porque Dios es grande; éramos un montón en la autopista”, agregó.

Romina dijo que unos jóvenes que eran paramédicos se detuvieron enseguida para asistir a las víctimas. Lo mismo hicieron bomberos que justo estaban parados en la zona porque habían tenido un desperfecto con su vehículo. “Hicieron todo, pero no se puede vivir así”, dijo.

La mujer que iba en la moto murió y el policía permanecía internado en grave estado. El hecho sucedió alrededor de las 16 de este domingo, a la altura del kilómetro 49,5 mano a Luján. Tiempo después del violento hecho, se registró el ingreso de un hombre herido de arma de fuego al Hospital Mercante de José C. Paz, lo cual generó la hipótesis entre los investigadores del robo y homicidio de que pudiera ser uno de los delincuentes que participaron del hecho delictivo.

Así dieron con Pedro Santiago Verón, que entró cerca de las 17 a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 15. El hombre llegó al centro de salud junto a su madre y dijo que lo habían baleado en una pierna cuando le quisieron robar la moto. Sin embargo, se descubrió que se había trasladado hasta ese centro de salud en la moto que acababa de robarle al policía. Tras las primeras curaciones, fue derivado al hospital Mercante, donde quedó internado y detenido, con custodia policial. Interviene en el caso la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Alejandra Rodríguez, y personal de la Comisaría 2.ª “Malvinas” de la DDI y Policía Vial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un mensaje en su cuenta de X: “El oficial continúa grave y sigue luchando por su vida. La Policía de la Provincia de Buenos Aires ha logrado capturar a uno de los criminales. Ahora vamos por el que falta. La van a pagar. Se los aseguro”. Al posteo se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Mi acompañamiento para el subinspector y todo el cuerpo de la Policía Federal en este triste momento”, escribió en sus redes sociales.

