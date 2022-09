El dueño de la casa que alquila Fernando Andrés Sabag Montiel dio detalles sobre la personalidad del agresor, que ayer le gatilló en la cabeza a Cristina Kirchner

El dueño de la casa que alquila Fernando Andrés Sabag Montiel, el brasileño detenido después de gatillar una pistola cargada a centímetros del rostro de la vicepresidenta Cristina Kirchner, se presentó espontáneamente este viernes ante la Policía para aportar información sobre el agresor de 35 años y acerca del vínculo que los une.

Según pudo saber LA NACION, el propietario del inmueble se llama Sergio Paroldi y llegó en las últimas horas a la Comisaria 8va de la localidad bonaerense de San Martín, donde refirió ser locatario de una vivienda ubicada en Uriburu 727, junto a su domicilio, la cual le alquila a Sabag Montiel.

La casa que alquila el brasileño detenido por el intento de maginicidio de Cristina Kirchner Santiago Filipuzzi

Al ser entrevistado por la Policía, el hombre contó que reconoció al brasileño cuando miraba las imágenes del intento de asesinato difundidas por la televisión e informó que le arrenda el monoambiente desde hace ocho meses aproximadamente.

En ese contexto, también habló sobre su personalidad: dijo que que tiene un buen concepto del agresor y que jamás tuvo inconvenientes con él. Además , reveló que Sabag Montiel sería propietario de tres vehículos que son usados como taxis en la ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, indicó que la última vez que tuvo contacto con el brasileño fue el domingo, a través de WhatsApp. Sin embargo, no se revelaron detalles acerca del diálogo mantenido entre ambos.

La policía llega a la casa del detenido

Fuentes de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmaron a este medio que la vivienda indicada por Paroldi fue allanada en las últimas horas, tras la concreción de un procedimiento análogo en otro domicilio de la ciudad de Buenos Aires en el que en un primer momento se creyó que Sabag Montiel vivía.

De acuerdo con las primeras informaciones, en el monoambiente de Uriburu 727 se encontraron dos cajas de balas marca Magtech calibre 9 milímetros con 50 proyectiles cada una, una laptop, una Libreta de enrolamiento a nombre de otra persona de apellido Sabag, dos tarjetas SUBE, una tarjeta WALA, tres hojas con calcos de tatuajes y un certificado de nacimiento brasileño a nombre de una mujer de apellido Sabag.

También se secuestraron documentación del detenido, como una fotocopia de su DNI, un certificado de actividades esenciales con motivo de la pandemia de coronavirus, un certificado médico, un certificado de discapacidad a nombre del brasileño expedido por la Junta Evaluadora de Quilmes y una radiografía dental. Además había documentación de la pareja de Sabag Montiel, entre ella un currículum, dos tarjetas de Mercado Pago, un certificado de nacimiento, uno de estudios y una fotocopia de su DNI.

Allanamientos en la casa del atacante de Cristina Kirchner - Alejandro Guyot

Con relación al operativo en la ciudad de Buenos Aires, voceros de la Policía Federal Argentina (PFA) informaron que se allanó un domicilio ubicado en Terrada al 2300, en el barrio porteño de Paternal, que figuraba como propiedad del detenido, aunque determinaron que allí no residía.

El procedimiento comenzó en la madrugada del viernes y concluyó a las 4 AM. En declaraciones a distintos medios, un inquilino del agresor dijo “no conocer sus pensamientos, sus movidas”. “No se nada de todo eso. No lo conozco tan en profundidad”, señaló y agregó: “Lo tomo como un chico normal, de barrio, tranquilo. Nunca supe que estaba armado. Él solo venía a buscar la plata, hablábamos dos minutos y se iba. No teníamos amistad. Estamos dando la cara acá para no quedar pegados con este señor”.

Tras el estremecedor hecho, se conoció que el atacante contaba con un antecedente previo por portación de armas no convencionales, con fecha del 17 de marzo de 2021. Además, trascendió que el brasileño seguía a través de las redes sociales páginas de grupos radicalizados o de odio y a agrupaciones con nombres como “Comunismo satánico”, “Ciencias ocultas herméticas” y “Coach antisicopatas”, entre otras. Otras, en tanto, aluden a la creencia “Wicca”, una religión neopagana, a la que se le atribuye vínculos con la brujería y otras religiones antiguas.