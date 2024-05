Mendoza: un hombre trató de cruzar corriendo una autopista y murió al ser atropellado por un rastrojero

Escuchar

El conductor de un camión atropelló y mató a un hombre que habría tratado de cruzar corriendo la avenida Lateral Sur de Acceso Este, en la localidad mendocina de Maipú. El trágico hecho ocurrió pocos minutos antes de las 21 de este martes, cuando la víctima -identificada como Jonathan Franco Trovato Betancourt, de 36 años- bajó de su auto y avanzó sobre la calzada de la transitada autovía.

Al descender de su Volkswagen Vento, que estaba estacionado en el separador de ambos carriles, el hombre no vio que en dirección oeste se acercaba un rastrojero que tampoco detectó al peatón. El conductor del otro vehículo, de 34 años, no pudo evitar el choque debido a la baja visibilidad que había en ese momento, sumado a la falta de señalización y luminaria que tiene esa zona. Los exámenes posteriores demostraron que el conductor no tenía alcohol en sangre.

La zona en la que ocurrió el accidente. Captura

Las autoridades se acercaron rápidamente al lugar alertados por varios testigos que pasaban por allí al momento de la colisión. Cuando minutos después llegó la ambulancia de la Secretaría de Asistencia Social y Previsión (SEC), los profesionales de la salud constataron la muerte de Betancourt, que era oriundo de Santa Fe pero vivía en el distrito maipucino de Rodeo del Medio.

Otro accidente trágico en Mendoza

Un hecho similar tuvo lugar hace pocos días también en el Acceso Sur, lo que contribuye a los reclamos de los vecinos sobre la falta de mantenimiento de ese trayecto. En esta oportunidad, un conductor atropelló y mató a un empleado municipal y a un policía que estaban prestando funciones por otro choque múltiple en el lugar.

Así quedó la camioneta Eco Sport que atropelló a un policía y a un preventor en Mendoza. Gentileza: Diario UNO

Las víctimas fatales -que habían acudido al lugar por un choque con ocho vehículos involucrados- tenían 23 y 35 años. Durante el operativo, un hombre alcoholizado cruzó la vía con su camioneta Ford Eco Sport y atropelló en primer lugar al empleado de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Godoy Cruz -identificado como Santiago Velázquez-, que murió en el acto, y luego al policía Leonardo Alarcón Quiroga, que falleció horas después en el Hospital Central, donde había sido trasladado con fracturas en la pelvis, cadera y miembro inferior, y en donde posteriormente también habían tenido que amputarle la pierna derecha.

Según informó el diario local UNO, los exámenes posteriores que se le realizaron al conductor revelaron que tenía 2,68 gramos de alcohol en sangre, cuando el máximo permitido en la provincia de Mendoza es de 0,5.

