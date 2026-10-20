La detención de Claudio Dellecarbonara, uno de los jefes de Metrodelegados, derivó este martes en un paro total de todas las líneas de subte y premetro de la ciudad de Buenos Aires. El momento quedó registrado en un video, en el que se escuchan gritos y se ven forcejeos con agentes de la Policía de la Ciudad.

Según pudo saber LA NACION, Personal de la División Subtes de la Policía de la Ciudad detuvo a dos gremialistas del sindicato Metrodelegados que realizaban una medida de fuerza en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, ubicada en el barrio de Villa Urquiza, mediante la apertura de molinetes y puertas de emergencias. Uno de los detenidos es Dellecarbonara, delegado de la Línea B.

El momento de la detención del delegado gremial que derivó en el paro total de subtes

La medida de fuerza se originó cuando un empleado de Emova, la empresa concesionaria de la red de subtes, fue suspendido. En ese marco, Dellecarbonara dispuso la apertura de los molinetes para que los usuarios pasen sin abonar el boleto.

Las detenciones se produjeron por disposición de la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, ante la consulta policial, agregaron fuentes policiales a este diario, ya que en junio el servicio de subtes fue declarado esencial por la administración porteña, a cargo de Jorge Macri.

El segundo detenido es el dirigente Sebastián Carrizo. Tanto él como Dellecarbonara fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita.

Los incidentes ocurridos en una estación

Además, se dispuso la aprehensión de otro delegado que se encontraba atrincherado en una oficina. Se trataría de Néstor Segovia.

“Nos declaramos en estado de alerta, exigimos el cese inmediato de este accionar y advertimos que, de persistir esta situación, la empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz”, expresó el gremio para anunciar el paro en todas las líneas. En la misma línea, desde la organización gremial denunciaron la “presencia de empresas tercerizadas realizando tareas que son propias de nuestros compañeros de mantenimiento”, lo que habría desatado el conflicto.

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