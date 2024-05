“El paradigma cambió con el protocolo antipiquetes y estamos cumpliendo con el objetivo de lograr el orden público”, dijo Bullrich

Escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó de un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en el Libertador Hotel, donde comentó los principales ejes de las políticas públicas de prevención del delito. Aseguró que en los cinco meses de su gestión se logró reducir el 55 por ciento de los homicidios en Rosario y destacó el trabajo realizado por las fuerzas federales. “El paradigma cambió con el protocolo antipiquetes y estamos cumpliendo con el objetivo de lograr la paz y el orden público”, dijo la funcionaria nacional.

Ante las preguntas de integrantes del Rotary Club, Bullrich defendió la postulación a la Corte Suprema del juez Ariel Lijo y aseguró que la huelga convocada por la CGT muestra la división entre “la Argentina del cambio y aquellos que quieren mantener los privilegios de siempre”.

Al comenzar la charla, que forma parte de una serie de tradicionales almuerzos organizados por el Rotary Club de Buenos Aires y que estuvo moderada por la periodista Clara Mariño, la ministra resaltó las acciones que lleva adelante esa centenaria institución para “mejorar la vida de los ciudadanos”.

Y en el repaso del trabajo realizado en la cartera policial desde diciembre pasado, Bullrich consideró como uno de los hechos más positivos al protocolo antipiquetes, una de cuyas últimas acciones se había observado un día antes al impedir con fuerzas federales que una marcha llegue a las inmediaciones de la Quinta Presidencial de Olivos. La ministra recordó que había explicado esa propuesta al recorrer todo el país como candidata presidencial y que por entonces escuchaba más advertencia que apoyos. Y mencionó que en dos décadas se habían registrado más de 100.000 piquetes, situación que apuntalaba la idea de que “era imposible un cambio”. Señaló, entonces, que con la aplicación del protocolo antipiquetes se “generó un nivel de orden en la sociedad”.

Además, indicó Bullrich que a partir de esa decisión, las fuerzas de seguridad federales pudieron demostrar su elevado nivel de profesionalismo.

Otro de los puntos repasados por la funcionaria durante el almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires tuvo que ver con la situación vivida en Rosario, donde el descenso en la cantidad de homicidios -55 por ciento en estos cinco meses, según los datos del Ministerio de Seguridad- solo fue posible porque “existe la decisión de nos ser cómplices del narcotráfico y de no asustarse por sus amenazas”. En varias balaceras y ataques incendiarios registrados en esa ciudad santafesina, los agresores dejaron mensajes con intimidaciones dirigidas a Bullrich. En su discurso, la ministra marcó la importancia que adquiere la positiva cooperación entre el gobierno nacional y la administración de Santa Fe.

La ministra Patricia Bullrich repasó los ejes de su gestión Rotary

La ministra asignó un rol importante en la tarea de bajar ese nivel de violencia criminal al fortalecimiento de los controles en las cárceles. Y fue gráfica al relatar el endurecimiento de los controles penitenciarios: “Les cortamos todo, no les dejamos que entren ni siquiera los sandwiches para cumpleaños”. Agregó que en poco tiempo, mediante un acuerdo con empresas de telefonía móvil, podrán bloquear las llamadas efectuadas desde prisiones federales con celulares que escapen a las requisas.

Más allá de detallar las iniciativas que empezaron a ser debatidas en el Congreso -ley antimafias, ampliación del Banco de Datos Genéticos, reforma en el Código Penal para dar mayor alcance a la legítima defensa y cambio de la reincidencia de condenas por la reiterancia de hechos- la ministra Bullrich aseguró que está en la etapa final de preparación de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad, fijada hoy en 16 años.

“En Brasil es de 12 años, en Uruguay es 13 años. No queremos bajar la edad de imputabilidad y que después los narcos recluten a chicos menores de 12 años. Se podría bajar la imputabilidad para delitos graves como homicidio y tener otra imputabilidad para otros delitos. Las penas privativas de la libertad serán para los delitos más graves, mientras que frente a otros delitos se dispondrá de alternativas, en las que se tendrá en cuenta también la situación del entorno familiar”, dijo la funcionaria.

En el espacio para las preguntas del auditorio, varios de los interrogantes estaban dirigidos a conocer la posición de Bullrich sobre la postulación de Lijo para la Corte Suprema. La ministra apoyó entonces la propuesta de la Casa Rosada: “He tenido una excelente experiencia con Lijo. Podría hacerme la tonta y decir que no soy ministra de Justicia y que no lo elegí, pero digo que tiene gran capacidad para resolver los temas, ser juez de primera instancia no es lo mismo a venir de la academia, todos apoyan la nominación de Lijo entre los jueces de primera instancia”. Y recordó: “Las causas que tuvo en su contra fueron cerradas, no fue condenado, no puede haber una sombra permanente. Tener a alguien que conozca el funcionamiento de la Justicia es importante, pese a que hay un sector que no está de acuerdo con su postulación”.

Temas Ministerio de Seguridad