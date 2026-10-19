Misterio en Corrientes: un peón detenido, una escuela ordenada y todo lo que se sabe de la desaparición de Nanci Godoy

La última vez que se la vio, el viernes 9 de este mes, la docente Nanci Godoy estaba en la Escuela N° 626 de Esquina, en Corrientes, donde se había hecho cargo de la dirección al asumir una suplencia. En ese establecimiento rural estudian diez alumnos, hijos de los peones de una estancia. Su familia se había comunicado con ella dos días antes, a las 20.34 del miércoles 7; fue una llamada por WhatsApp. Desde entonces todo es incertidumbre y no se descarta ninguna hipótesis, ni siquiera la peor de todas... El propio gobernador de Corrientes se implicó públicamente en el caso, al anunciar que la provincia había montado un amplio operativo para encontrar a la maestra y develar el misterio.

La investigación, a cargo del fiscal Javier Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, tiene un sospechoso: un peón de la estancia El Curupy, en la que hay que ingresar para llegar a la escuela donde trabaja Godoy.

“Desde ayer hay una persona demorada; se trata de un peón que nos había dado información de lo que había sucedido con la docente. Fui hasta la escuela a corroborar lo dicho y no era cierta la información. El sospechoso trabajaba en la estancia como peón. Trabajó en la semana comprendida entre el 5 y el 9 de este mes. Desde el lunes 12, que fue feriado nacional, no fue más a trabajar”, sostuvo el representante del Ministerio Público en declaraciones a Radio Sudamericana.

Calificadas fuentes judiciales identificaron al sospechoso detenido como Ernesto Ezequiel Bordón. El fiscal Mosquera le imputó, por ahora, el delito de falso testimonio.

“La detención es por falso testimonio. En el allanamiento de su domicilio se secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas que fueron enviadas a la ciudad de Corrientes para que el Instituto Médico Forense determine si corresponden a sangre humana. De ser así, se deberá determinar el grupo y factor”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales. En caso de que se trate, efectivamente, de restos hemáticos y que sean del tipo de la mujer buscada, se requerirán análisis comparativos de ADN.

El funcionario judicial fue cauto. “Puede ser que las manchas sean sangre de un animal. Es gente que trabaja en el campo”, explicó.

Además, el representante del Ministerio Público insistió en que no se descarta ninguna hipótesis y esa idea rige los operativos de búsqueda en una zona que ha sufrido anegamientos por las tormentas y por la crecida del río Paraná.

Nanci Godoy, la maestra desaparecida

“Hay que buscar información minuciosamente. Estamos ‘jugando’ ocho días después de la desaparición. Hay que rastrear, rastrear y buscar. Se está haciendo todo lo posible. Nos juega en contra mucho el terreno, la zona. Hay lugares donde hay un metro y medio de agua; hay pajonales y malezales de tres metros de altura. Hay una extensión enorme de terreno. Hay que buscar lugar por lugar”, dijo Mosquera.

La investigación comenzó el jueves pasado tras la denuncia presentada por el hijo de la docente, Sebastián Medina. Es decir, ocho días después de la última comunicación entre la docente y su familia. La demora tiene explicación: en ocasiones, cuando el mal tiempo dificultaba el viaje, Godoy prefería permanecer en la escuela de Esquina en lugar de volver a su casa; además, en días de tormenta la señal de celular escaseaba o, directamente, desaparecía.

El joven explicó que la última vez que tuvieron contacto con su madre fue el 7 de este mes a las 20.34, con la citada comunicación por WhatsApp. Once minutos después, según una captura aportada por el denunciante, fue la última vez que Godoy utilizó la aplicación de mensajería instantánea.

“La Policía de Corrientes cumple con las órdenes emitidas por el fiscal mientras continúa con un amplio operativo con recursos humanos y tecnológicos para ampliar los rastrillajes. En la zona trabajan más de 80 policías, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros utilizados para la búsqueda de personas para cubrir el área donde se procura dar con el paradero de la docente desaparecida”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Para llegar a la Escuela N° 626 primero se tiene que ingresar en la estancia El Curupy y después hay que cabalgar casi dos horas.

El fiscal y su equipo de colaboradores todavía no pudieron acreditar con información oficial si Godoy dio clases antes de desaparecer.

“Algunos testigos dicen que había cuatro alumnos. Otros dicen que esos días no fueron chicos a la escuela”, contó Mosquera.

Hoy se sumó una fiscal para colaborar en la pesquisa, que tiene a un peón rural detenido.

“El fiscal general del Poder Judicial, César Sotelo, reforzó hoy la investigación que lleva adelante la UFIC de Esquina sobre la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy. Lo hizo con la designación de otro fiscal y una prosecretaria, de tal modo de complementar las distintas líneas de la pesquisa que lleva adelante el fiscal Mosquera. Por medio de la resolución 59, el jefe del Ministerio Público dispuso que la titular de la UFIC N° 3 de Capital, María Andrea González, se sume a la investigación. La decisión se tomó por la complejidad y en atención a las especiales características que la rodean: la condición de vulnerabilidad de la víctima –género y docente rural– y el contexto geográfico en que se produjo el hecho. Junto a la fiscal González, se dispuso también la intervención de la secretaria relatora de esa misma dependencia, Loira Dufort Saserri”, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Para dar clases, Nanci Godoy tiene que cabalgar casi tres horas

En la escuela no había desorden alguno. Así lo pudo constatar el fiscal Mosquera en una de sus visitas para evaluar la situación.

“Sabíamos que el viernes 9 debía volver a casa. También, a raíz del temporal, se podía quedar en la escuela, ya que no se podía salir de la zona porque los caminos se llenaban de agua. Pensamos que se iba a quedar de corrido todo el fin de semana. A todo esto, hoy [el jueves pasado] llegó a nuestro domicilio la señora Lourdes Bincle [la propietaria de la estancia] preguntando por mi madre; quería saber si estaba en casa. Mi tía le respondió que no volvió”, afirmó Medina en su denuncia.

El día anterior a que el joven hiciera la denuncia, Bincle le pidió a un peón que fuera hasta la escuela para ver si encontraba allí a la docente, pero no estaba. El hombre dijo que las luces estaban encendidas, pero no había rastros de la mujer.

“Entonces tratamos de comunicarnos con ella, pero fue imposible. No tuvimos suerte”, afirmó el hijo de Godoy en la comisaría de Esquina, donde radicó la denuncia.

La familia de Godoy también se comunicó con Rosa Leguizamón, una mujer que le presta el caballo a la docente para que pueda llegar hasta la escuela; a ella le pareció extraño que no hubiera regresado.

La pareja de Leguizamón, según Medina, también fue hasta la escuela, pero tampoco pudo obtener ningún rastro.

“Nos enteramos de que un peón de la estancia [el sospechoso que ahora está detenido] no va más a trabajar. No sabemos de quién se trata, no lo conocemos. Estamos asustados de que le haya pasado algo a mi madre”, dijo Medina al terminar de hacer la denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION.

El fiscal Mosquera afirmó que en el mismo día de la denuncia del hijo de Godoy envió a un equipo de peritos para que comenzara la investigación.

Los investigadores judiciales y policiales confirmaron que el teléfono de Godoy dejó de tener actividad el 7 de este mes a las 20.45.

“Godoy estuvo en la escuela. A 200 metros del establecimiento educativo hay dos casas. Los vecinos que viven en la zona afirmaron que el viernes 9, alrededor de las 15, la habían visto. Fue la última vez que alguien vio a la docente”, afirmó el fiscal en la citada entrevista.

Godoy, según pudo reconstruir el fiscal Mosquera, llega a la escuela después de que Bincle la va a buscar a su casa y la lleva al casco de la estancia, donde continúa a caballo junto a una vecina.

El viernes 9 de este mes, Godoy iba a volver a su casa para pasar el fin de semana. Pero como ese día hubo mal tiempo, quizá decidió quedarse.

“Las luces estaban prendidas y dentro de la escuela no había nada que llamara la atención. Estaba todo ordenado. Sí, faltaban un bolso y portafolios que Godoy usaba. En los rastrillajes que hicimos no pudimos encontrar nada de las pertenencias de la docente, ni el bolso, ni el portafolios y menos el teléfono celular”, afirmó el fiscal.