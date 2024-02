escuchar

Lo conocen por los apodos de Caballo o El Potro. También le dicen Facha. Luis Wilder Zalazar, de 47 años, está preso en el Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo, en Mendoza, y, al igual que lo que sucede con los capos mafiosos en Italia, no podrá recibir visitas en la cárcel por fuera de “personas que no resulten estrictamente de su vínculo familiar o su defensa”. Además, cada 15 días, en su celda se realizará una requisa para “constatar que el mismo no posea ningún dispositivo de comunicación móvil que le permita comunicarse con exterior” y hasta podría ser reubicado para evitar que tenga “contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados con el narcotráfico y contemplar la posibilidad de reasignarlo a un establecimiento carcelario fuera de la provincia de Mendoza”.

Así lo resolvió en las últimas horas el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una resolución donde procesó con prisión preventiva a Zalazar y a otros dos sospechosos por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte.

Zalazar, según el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, fue parte de un plan criminal que pretendía enviar una encomienda con seis kilos de cocaína desde Salta hacia Mendoza. Pero los paquetes de la droga nunca llegó a destino porque fue secuestrado por personal de la Gendarmería Nacional en un control hecho en la ruta 9, a la altura del peaje de Lima, en Zárate.

El secuestro de la cocaína sucedió el 20 de enero pasado, poco después de las 14. En ese momento comenzaba una investigación para identificar a “los eslabones superiores” de la organización criminal y no detener solo a las personas encargadas de retirar la encomienda en destino.

Para poder cumplir con los objetivos fijados, el juez González Charvay dispuso, después de sustituir la cocaína por una sustancia similar, hacer una “entrega controlada” y utilizar la figura del agente revelador para identificar a los integrantes de la organización que, supuestamente iban a recibir la encomienda con la droga.

La requisa en la cárcel de Luján de Cuyo Gendarmería Nacional

Cinco días después, en Mendoza, fueron detenidos dos jóvenes que fueron a retirar la encomienda “contaminada”. A ambos, identificados por fuentes judiciales como Jonatan Gareca y Francisco Lidor Sivila Vides, se les secuestraron los teléfonos celulares.

“Se obtuvo del dispositivo electrónico perteneciente a Gareca dos conversaciones de interés para la causa con las personas que serían posibles destinatarios del estupefaciente secuestrado. Por ello, y a los fines de dar con los eslabones más altos de la cadena de tráfico, se ordenó designar personal perteneciente a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza de la Gendarmería Nacional Argentina para la realización de las tareas necesarias a fin de revelar las conductas investigadas”, según se explicó en la resolución del magistrado.

Del análisis de la información obtenida del teléfono de Gareca se obtuvo la dirección de una cada donde tenía que ir a retirar dinero.

“Uno de los dos contactos de teléfono con los que Gareca mantenía conversaciones de interés para la causa tenía en su foto de perfil de la aplicación WhatsApp una imagen de su cara en la que se observaban de fondo dos camas cuchetas aparentando encontrarse en una unidad carcelaria siendo reconocido por personal de la fuerza interviniente como Luis Wilder Zalazar, quien registraría varias condenas por narcotráfico y que se encontraría actualmente detenido en Complejo Penitenciario Federal VI de Luján de Cuyo”, según el expediente judicial.

Los dos sospechosos detenidos al retirar en Mendoza una encomienda que contenía seis kilos de cocaína

Con el avance de la investigación, el magistrado ordenó una serie de allanamientos. En la casa Sivila Vides se secuestraron 5500 dólares y en la cárcel, donde está alojado Zalazar, un teléfono celular.

”En una conversación de WhatsApp se pudo apreciar Zalazar, el 23 de enero pasado, le brinda indicaciones a Gareca sobre un intercambio de elementos que se habría llevado a cabo ese día producto del que Gareca se habría quedado con dinero en efectivo en moneda extranjera”, sostuvo en su resolución el juez González Charvay.

El magistrado explicó: “Sin perjuicio de que aún se encuentran diligencias en curso tendientes a individualizar la posible participación de otras personas vinculadas a los hechos aquí investigados, debo indicar que la entidad de las pruebas antes señaladas resultan contundentes para dar por acreditada, con el grado de provisionalidad que esta etapa requiere, la materialidad del hecho y la responsabilidad de los encausados en el hecho ilícito que se les atribuye. En este punto, tengo por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que el material estupefaciente fue hallado, conforme se desprende del resultado de la entrega controlada que fue ordenada en la presente investigación y el procedimiento realizado por la fuerza de prevención que culminó con la detención de los imputados, como así también con el secuestro del material estupefaciente, entre otros elementos de interés que se encontraban en poder de los encausados”.