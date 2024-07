López Obrador le exige a EE.UU. un “informe completo” sobre la detención de “El Mayo” Zambada

Escuchar

WASHINGTON. - En un hito para la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos, Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del cártel mexicano de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo del antiguo líder de la organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fueron detenidos este jueves en El Paso, Texas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todavía no se sabe si fueron detenidos o si se entregaron, pero los medios estadounidenses sugieren que fue una trampa planeada por Guzmán López.

“El Mayo”se declaró inocente de todos los cargos en el tribunal federal de El Paso, horas después de haber sido detenido, según reportó el medio Los Angeles Times.

Según el medio, “un abogado que representa a Zambada dijo que su cliente compareció ante un tribunal federal en El Paso el viernes por la mañana y se declaró inocente de los cargos de drogas, lavado de dinero y armas”.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, dio detalles del arresto en un video publicado en X y dijo que el Departamento de Justicia “nunca dejará de trabajar para que rindan cuentas los responsables por la epidemia del fentanilo”.

Attorney General Merrick B. Garland delivered remarks on the arrests of alleged leaders of the Sinaloa Cartel, Ismael Zambada Garcia (El Mayo) and Joaquin Guzman Lopez. pic.twitter.com/31baH9bEYk — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 26, 2024

Tensión

Por su parte, la secretaria de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, informó que las autoridades de México no participaron en la detención. ”La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer, la respuesta es no. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega, esto no es así”, dijo durante la conferencia matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano le pidió a Estados Unidos que aclare si los líderes del Cartel de Sinaloa fueron capturados o si se entregaron, luego de que ayer un funcionario federal mexicano -que pidió el anonimato por no estar autorizado a hablar sobre el tema- indicara a The Associated Press que Zambada y Guzmán López llegaron a Texas en un avión privado y se entregaron a las autoridades estadounidenses.

”El gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe completo, no basta con dar declaraciones generales, hay que informar, tiene que haber transparencia”, dijo López Obrador.

Aunque todavía las autoridades no confirmaron esta información, los medios norteamericanos The New York Times y Fox News dijeron que Joaquín Guzmán López había convencido a Zambada para que embarcara en un avión supuestamente con destino al sur de México, pero el avión en vez se dirigió hacia el norte y aterrizó en El Paso, en Estados Unidos. De esta forma, según los periodistas que citan a funcionarios estadounidenses, el hijo de “El Chapo” atrajo a Zambada al avión “con falsas excusas”, le tendió una trampa y este cayó en el engaño.

El Mayo Zambada

Los dos líderes del cártel fueron detenidos cuando su avión privado aterrizó en Texas, en el lado estadounidense de la frontera con México, según medios estadounidenses que citan fuentes policiales.

“Zambada abordó el avión el jueves con Guzmán López, quien le dijo que iban a visitar unas propiedades para invertir, de acuerdo a dos funcionarios que pidieron anonimato para hablar del tema. Estas dos personas dijeron que Zambada no estaba al tanto que el avión se dirigía hacia Estados Unidos, donde había oficiales que esperaban para arrestarlo”, detalló The New York Times.

Zambada era uno de los capos más viejos y sigilosos de México, que nunca había tocado una cárcel, sobrevivió a décadas de guerras territoriales y ascendió a la cima del hampa gracias a su astucia para llevar los negocios. Era conocido por dirigir las operaciones de contrabando del cártel, pero manteniendo un perfil bajo, y por sus vínculos y conexiones internacionales.

El Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones de narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo y una de las principales traficantes de fentanilo, el opioide sintético que se ha convertido en una de las drogas más lucrativas y que más muertes por sobredosis causa en Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información de "El Mayo Zambada". DEA

Su líder más conocido, “El Chapo” Guzmán, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019 pero Zambada tenía un peso similar en el cártel. La agencia antidroga estadounidense, la DEA, había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El director del FBI, Christopher Wray, celebró que tanto Zambada como Guzmán López ahora “se enfrentarán a la justicia en Estados Unidos”.

Guzmán López

Guzmán López es integrante de Los Chapitos junto a los otros tres hijos del Chapo; todos heredaron la facción de su padre del cártel de Sinaloa. Su hermano Ovidio Guzmán fue detenido en 2023 y extraditado a Estados Unidos.

Este arresto tuvo lugar después de las detenciones de otras figuras destacadas del Cártel de Sinaloa. Una de ellas fue la de un hijo de “El Mayo”, Ismael Zambada Imperial, quien se declaró culpable ante un tribunal federal estadounidense de San Diego en 2021. Tras un acuerdo, admitió haber participado en la importación y distribución de toneladas de cocaína, heroína y marihuana desde México a Estados Unidos.

Esta imagen proporcionada por el Departamento de Estado estadounidense muestra a Joaquín Guzmán López. Ismael "El Mayo" Zambada, un histórico líder del Cártel de Sinaloa, y Guzmán López, hijo de quien dirigió la organización, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fueron detenidos el jueves 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, informaron las autoridades estadounidenses. (Departamento de Estado de EEUU, vía AP) U.S. Department of State

En los últimos años, ese cártel se convirtió en el mayor objetivo de las autoridades estadounidenses. La organización trafica drogas a más de 50 países de todo el mundo y es uno de los dos grupos de delincuencia organizada más poderosos de México.

“El Mayo”

“El Mayo” era conocido por concentrarse en la parte comercial del narcotráfico y evitar en lo posible la violencia generalizada porque consideraba que eso llamaba la atención a las autoridades y complicaba las operaciones del cártel. Sus fuertes vínculos con los proveedores colombianos de cocaína y sus células en todo Estados Unidos lo convirtieron en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Imágenes sin fecha de Ismael "El Mayo" Zambada García proporcionadas por la oficina del Fiscal General de México en la Ciudad de México el 1 de agosto de 2003 (Foto de Folleto / Oficina de Prensa de la Procuraduría General de Justicia de México / AFP) - Mexican Attorney General press o

Zambada está vinculado al narcotráfico desde la década de 1970, y su principal medio de vida era la venta de droga en Estados Unidos, según un informe del Departamento de Justicia. Aunque se sabe poco de sus inicios en el narcotráfico, para principios de la década de 1990 ya era uno de los principales miembros del Cártel de Juárez y transportaba toneladas de cocaína y marihuana hacia el norte.

Con el tiempo se hizo tan poderoso que se separó del Cártel de Juárez, pero consiguió mantener fuertes lazos con la banda y evitó una guerra territorial. También estableció una alianza con “El Chapo” Guzmán, que lo llevaría junto a él a la cima del Cártel de Sinaloa.

En una entrevista concedida en abril de 2010 a la revista mexicana Proceso, cuando su hijo enfrentaba un juicio en Chicago, reconoció que vivía con el miedo constante de ir a la cárcel y que contemplaba el suicidio antes que ser capturado. “Tengo pánico de que me encierren”, dijo. “A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido, como al Chapo”.

Joaquín 'el Chapo' Guzmán fue arrestado en enero de 2016 EFE

También aseguraba que aunque lo detuvieran, nada cambiaría dentro de la organización. En cuanto los capos son “encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí”.

Esa entrevista sorprendió a todo México. Rompía su tradición de mantenerse fuera de los focos pero, además, llamaba la atención el hecho de que un periodista pudiera reunirse con uno de los narcotraficantes más buscados.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió el trabajo de los agentes que detuvieron a “dos de los líderes más notorios del cártel de Sinaloa, una de las empresas más mortíferas del mundo”.

Yesterday, @TheJusticeDept arrested Ismael Zambada Garcia and Joaquin Guzman Lopez, two alleged leaders of the Sinaloa Cartel known for moving fentanyl into the U.S.



I commend law enforcement for making these arrests and their work to bring Sinaloa Cartel leaders to justice. — President Biden (@POTUS) July 26, 2024

Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, dijo que el arresto de Zambada es importante, pero que no cree que afecte mucho las operaciones del grupo criminal. Sobre Joaquín Guzmán López, indicó que era el menos influyente de los cuatro hijos que conformaban a “Los Chapitos”.

“Es un gran éxito para el Estado de derecho, pero ¿tendrá algún impacto en el cártel? No lo creo”, agregó. “No va a dañar el tráfico de droga porque alguien de dentro del cártel lo va a sustituir”.

Agencias AP, AFP y Reuters

LA NACION