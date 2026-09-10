El secretario de Seguridad de Morón dio detalles del tiroteo frente a una escuela y dijo que la criminalidad “más violenta” bajó en la zona

El secretario de Seguridad del municipio, Damián Cardoso, habló sobre el tiroteo protagonizado por delincuentes y policías este jueves frente al colegio Emaús de El Palomar, en Morón. El funcionario afirmó que la criminalidad “más violenta”, como lo asesinatos y los asaltos a mano armada, bajó en la zona.

El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 7.15, cuando delincuentes armados bajaron de una camioneta e intentaron asaltar a padres y madres que dejaban a sus hijos en el establecimiento. Luego de que un hombre se identificara como oficial retirado de la Policía Bonaerense, comenzó la balacera por parte de los delincuentes, que se dieron a la fuga.

Tiroteo frente a un colegio en Palomar, policías y peritos trabajan en el lugar Ricardo Pristupluk

“Abordaron a una mujer y un efectivo retirado de la Policía intervino, dio la voz de alto y se produjo un intercambio de disparos”, describió Cardoso, quien no brindó precisiones sobre la cantidad de asaltantes. Si bien las primeras versiones indicaban que eran tres, podría tratarse de un grupo más grande. Tampoco especificó las edades.

El excomisario resultó herido de bala en el abdomen en el episodio y se encuentra en observación en el Hospital Posadas. “Está fuera de peligro y estable. Él nos dio muchos pormenores de cómo fue el suceso y entendemos que existe la posibilidad de que alguno de estos delincuentes esté herido”, marcó en diálogo con Radio Rivadavia.

En tanto, el funcionario del intendente Lucas Ghi, cuyos hijos asisten al colegio Emaús, dio detalles del operativo para localizar a los asaltantes, que se encuentran prófugos. “Estamos montando con las fuerzas nacionales la búsqueda en la zona del Hospital Posadas, Fuerte Apache y Carlos Gardel, para dar con estos delincuentes”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, Cardoso ahondó en la situación de inseguridad en el municipio y el conurbano bonaerense. “El Palomar es una zona de Morón en la que hemos desarrollado en los últimos años un trabajo muy efectivo, donde hemos podido reducir un 30% el robo automotor a mano armada, lo que nos hizo descender, en los últimos dos años, la cantidad de heridos que había en el distrito en forma significativa. Pero bueno, esto es el conurbano bonaerense y siempre nos encontramos con la posibilidad de que nos pueda suceder un hecho tan desgraciado como el que nos toca vivir hoy acá, en Morón”, consideró.

Y sumó: “Tenemos un descenso paulatino de este tipo de robos, sobre todo los más agresivos, que son el robo a mano armada, que es el que provoca heridos y muertes en el distrito. Así lo indican las estadísticas judiciales y del Ministerio de Seguridad en Morón. Los más violentos han descendido”.

Respecto a la seguridad en la entrada a las escuelas, el secretario de Seguridad indicó: “Tenemos operativos que son en conjunto entre el personal policial, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Urbana”.

Además, Cardoso se refirió a la situación dentro de lugares más complejos cerca del distrito, como Fuerte Apache, ubicado en el partido de Tres de Febrero. “Hay una descomposición socioeconómica muy fuerte. Nosotros estamos notando una avanzada muy fuerte de arrebatadores, de personas que, en forma violenta, tratan de manifestar el delito de muchas maneras. El retiro del Estado está provocando el avance de las bandas, que utilizan a los menores para darles armas, aprovechando esa inimputabilidad, para que salgan a robar y a lastimar a nuestros vecinos”, completó.

El hecho

Según las primeras versiones, los delincuentes llegaron al lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.

Balearon a un hombre en El Palomar cuando llevaba a su hija a la escuela

Entre quienes se encontraban en la zona estaba el comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense de 51 años que, a bordo de su Peugeot 208, llevaba a su hija de 10 años al colegio. Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a disparar.

Uno de los disparos impactó en el abdomen del exoficial, que cayó herido al lado de su hija.