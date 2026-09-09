“Esto es The walking dead, tierra de nadie”, dicen los vecinos de la zona donde asesinaron a un joven para robarle la moto
Hay una marcha autoconvocada en la puerta de la Municipalidad de José C. Paz para pedir seguridad y justicia por el homicidio de David Elías Ojeda Vázquez
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Cansados de vivir olvidados y a la buena de Dios, los vecinos de José C. Paz expresaron su malestar y preocupación en una marcha autoconvocada en la puerta de la Municipalidad.
La gota que rebalsó el vaso fue el crimen de David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años , quien el lunes por la noche recibió un tiro por la espalda cuando circulaba en su moto por el barrio y fue perseguido por dos delincuentes motorizados que utilizaban indumentaria similar a la de los repartidores de aplicaciones de delivery.
El reclamo es para pedir justicia y explicaciones a las autoridades, a quienes se les atribuye la responsabilidad de la inseguridad reinante.
“Esto es The Walking Dead. Tierra de nadie”, grafica Sebastián, un vecino. Y amplía: “Uno se despierta y sale a trabajar sin saber si volverá a casa. Hay que fingir demencia y rezar para que no te toque”.
Karina, otra vecina, comparte su abatimiento: “Tengo un hijo que estudia Sistemas. No veo la hora de que se reciba y se vaya de acá. Lo único que le pido a Dios es que no me lo maten antes. Tengo la casa en venta, pero ¿quién me la va a comprar?”
Mientras se desarrollaba la marcha, en el cementerio municipal se hacía el entierro de David, a quien acompañaron sus padres y un centenar de familiares y amigos. Para trasladar a todos fue contratado un ómnibus de transporte escolar.
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