“Esto es The walking dead, tierra de nadie”, dicen los vecinos de la zona donde asesinaron a un joven para robarle la moto

Cansados de vivir olvidados y a la buena de Dios, los vecinos de José C. Paz expresaron su malestar y preocupación en una marcha autoconvocada en la puerta de la Municipalidad.

La gota que rebalsó el vaso fue el crimen de David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años , quien el lunes por la noche recibió un tiro por la espalda cuando circulaba en su moto por el barrio y fue perseguido por dos delincuentes motorizados que utilizaban indumentaria similar a la de los repartidores de aplicaciones de delivery.

Velatorio de Elías David Ojeda Nicolás Suárez

El reclamo es para pedir justicia y explicaciones a las autoridades, a quienes se les atribuye la responsabilidad de la inseguridad reinante.

“ Esto es The Walking Dead . Tierra de nadie ”, grafica Sebastián, un vecino. Y amplía: “ Uno se despierta y sale a trabajar sin saber si volverá a casa. Hay que fingir demencia y rezar para que no te toque ”.

Karina, otra vecina, comparte su abatimiento: “ Tengo un hijo que estudia Sistemas. No veo la hora de que se reciba y se vaya de acá. Lo único que le pido a Dios es que no me lo maten antes. Tengo la casa en venta, pero ¿quién me la va a comprar? ”

Marcha por el homicidio de Elías David Ojeda en José C. Paz Nicolás Suárez

Mientras se desarrollaba la marcha, en el cementerio municipal se hacía el entierro de David, a quien acompañaron sus padres y un centenar de familiares y amigos. Para trasladar a todos fue contratado un ómnibus de transporte escolar.