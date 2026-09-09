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LA NACION

“Esto es The walking dead, tierra de nadie”, dicen los vecinos de la zona donde asesinaron a un joven para robarle la moto

Hay una marcha autoconvocada en la puerta de la Municipalidad de José C. Paz para pedir seguridad y justicia por el homicidio de David Elías Ojeda Vázquez

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LA NACIONPablo Lisotto
Velatorio de Elías David Ojeda, de 23 años, asesinado por dos motochorros en José C. Paz
Velatorio de Elías David Ojeda, de 23 años, asesinado por dos motochorros en José C. PazNicolás Suárez

Cansados de vivir olvidados y a la buena de Dios, los vecinos de José C. Paz expresaron su malestar y preocupación en una marcha autoconvocada en la puerta de la Municipalidad.

La gota que rebalsó el vaso fue el crimen de David Elías Ojeda Vázquez, de 23 años , quien el lunes por la noche recibió un tiro por la espalda cuando circulaba en su moto por el barrio y fue perseguido por dos delincuentes motorizados que utilizaban indumentaria similar a la de los repartidores de aplicaciones de delivery.

Velatorio de Elías David Ojeda
Velatorio de Elías David OjedaNicolás Suárez

El reclamo es para pedir justicia y explicaciones a las autoridades, a quienes se les atribuye la responsabilidad de la inseguridad reinante.

Esto es The Walking Dead. Tierra de nadie”, grafica Sebastián, un vecino. Y amplía: “Uno se despierta y sale a trabajar sin saber si volverá a casa. Hay que fingir demencia y rezar para que no te toque”.

Karina, otra vecina, comparte su abatimiento: “Tengo un hijo que estudia Sistemas. No veo la hora de que se reciba y se vaya de acá. Lo único que le pido a Dios es que no me lo maten antes. Tengo la casa en venta, pero ¿quién me la va a comprar?

Marcha por el homicidio de Elías David Ojeda en José C. Paz
Marcha por el homicidio de Elías David Ojeda en José C. PazNicolás Suárez

Mientras se desarrollaba la marcha, en el cementerio municipal se hacía el entierro de David, a quien acompañaron sus padres y un centenar de familiares y amigos. Para trasladar a todos fue contratado un ómnibus de transporte escolar.

Por Pablo Lisotto
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