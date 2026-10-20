El video del robo por el que denunciaron al padre de Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil por gestos racistas

Mariano Páez, el padre de Agostina, la abogada argentina que estuvo detenida por más de dos meses en Brasil por gestos racistas, fue arrestado junto a su pareja el viernes pasado, acusado de robo en un establecimiento ubicado en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, el pasado 10 de octubre.

En las últimas horas se difundió un video de una cámara de seguridad que muestra cómo habría ocurrido el hurto. De acuerdo con la denuncia, el empresario santiagueño habría ingresado al local de la empresa Lo Bruno, dedicada a la venta de materiales para la construcción. Páez estaba acompañado por su pareja.

Mariano Páez está acusado de robo El Liberal

Mientras ambos esperaban en el sector de caja, una empleada habría dejado una suma de dinero en efectivo junto a la ventanilla de pagos, según consignó el medio local El Liberal. En el video se puede ver a la empleada dejar un fajo de billetes en el sector de la caja.

El hombre de 58 años, según lo denunciado, aprovechó la distracción de la cajera, tomó ese dinero (alrededor de $1.500.000) y se lo entregó a su pareja. En paralelo, en las imágenes se observa una mano deslizándose hacia dentro de la ventanilla y llevándose el objeto.

El video del robo por el que acusan a Mariano, el padre de Agostina Páez

En el siguiente tramo del video se registró a un hombre y a una mujer, identificados como Páez y su pareja, María Soledad Batule, de 34 años, retirándose del local comercial.

En ese contexto, el representante de la empresa se presentó ante las autoridades para realizar la denuncia y en ese contexto se iniciaron los allanamientos correspondientes por parte del personal del Departamento de Robo y Hurto de Las Termas.

El operativo final se llevó a cabo en una propiedad sobre la calle Alvear del barrio Alberdi de la capital santiagueña, donde reside Páez. Por orden del juez de Control y Garantías, Silvio Salice, la policía procedió al arresto de Páez.

Durante el procedimiento, se detuvo también a Batule por ser presunta coautora del hecho. Entre los elementos incautados se encuentran la suma total de $632.600 en efectivo y una camioneta marca Toyota RAV4, propiedad del imputado.

Los agentes también secuestraron las prendas que vestía Páez al momento del robo: un buzo gris con rayas blancas, una campera azul y otra de color turquesa. Los detenidos continuarán alojados a la espera de ser indagados por el fiscal Emanuel Sabater.

Escándalo en un bar

En abril de este año, Mariano Páez protagonizó un bochornoso episodio en la capital santiagueña. No habían pasado ni 24 horas del regreso de su hija a la Argentina tras haber permanecido detenida más de dos meses en Río de Janeiro por realizar gestos racistas a unos brasileros con quienes había discutido, que el empresario fue a un bar y realizó gestos similares a los de un mono, los mismos por los que su hija fue imputada en enero en Brasil.

Mariano Páez junto a su entonces pareja, Stefany Budán, en el "Bar Oculto", donde realizó los gestos racistas que imitaban a un mono @dra.stefanygyselbudan

La secuencia, filmada por un testigo, corresponde a una salida nocturna de Páez a Oculto, un conocido bar bailable del centro de la ciudad. Fue al local junto a su ahora expareja, quien meses atrás lo había denunciado por violencia de género.

El gesto racista del padre de Agostina Páez

En las imágenes que se viralizaron de ese momento se lo escuchaba al hombre decir que la multa de US$18.000 que tuvo que pagar su hija en compensación por los gestos racistas fue puesta por él, y que no recibió “un solo peso” del Estado nacional o del provincial. Afirmaba, además, que sentía asco por el Estado. “Asco. Yo al Estado le tengo asco; yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, decía.

Nueva polémica: el gesto racista del padre de Agostina Páez

Luego de ese escándalo, Páez aseguró que las filmaciones fueron realizadas con inteligencia artificial. Pero pocos minutos después, su hija publicó un descargo en redes sociales desvinculándose de los actos de su padre y tomando por ciertos los videos.

El episodio de Agostina Páez

Páez permaneció más de dos meses retenida y monitoreada con una tobillera electrónica en Brasil.

La abogada argentina Agostina Páez Nicolás Suárez

Fue acusada de injuria racial luego de que se viralizara un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono hacia un grupo de trabajadores de un bar de Río de Janeiro.

La abogada argentina Agostina Páez podría ir a prisión en Río de Janeiro por un gesto racista

El incidente escaló rápidamente a una causa penal bajo las estrictas leyes de injuria racial en Brasil. Luego de 45 días con tobillera electrónica en un departamento de la ciudad carioca, en una de las audiencias la Justicia brasileña dispuso que, tras el pago de una caución de US$18.000, podía regresar a la Argentina.