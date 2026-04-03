Quién es Mariano Páez, el empresario que reapareció con un video viral tras el regreso de su hija condenada por racismo en Brasil

SANTIAGO DEL ESTERO.― A menos de 24 horas de haber regresado al país junto a su hija Agostina, quien atraviesa un proceso judicial por injuria racial en Brasil, Mariano Páez fue filmado en un bar de la capital santiagueña imitando gestos similares a los de un mono, los mismos por los que su hija fue imputada y detenida a mediados de enero en Río de Janeiro.

En las grabaciones de ayer por la noche, se lo escucha decir: “Le tengo asco al Estado, soy empresario, millonario, usurero y narco”.

Mariano Páez es un empresario santiagueño de 57 años. Es oriundo del barrio Jorge Newbery, ubicado al norte de la capital. Fue dueño de una línea de colectivos que operó en la ciudad de La Banda, la segunda más poblada de la provincia, situada a siete kilómetros de la capital.

Escándalo: filman al papá de Agostina Páez imitando gestos de mono como los que hizo su hija

El año pasado, Páez estuvo detenido por violencia de género contra su novia, la abogada Stefany Budán. Tras una breve separación, ahora la pareja retomó la relación. Páez y Budán estaban juntos ayer por la noche en Bar Oculto, el escenario de los videos donde se lo ve imitando los gestos de un mono.

Mientras él estuvo detenido por violencia de género, Budán recorrió distintos medios contando sus vivencias. “Hubo un hecho público una vez en Zambra: él había consumido drogas, yo no sabía que lo hacía, yo pensé que solo bebía. Cerca de las 4 de la madrugada, empieza a cuestionarme por una persona que yo tenía bloqueada”, relató en La Mañana de Info.

“Cuando agarro mi celular, me agarra del cuello, me tira para atrás, contra la barra, y me dice ‘te estaba probando, quería ver qué hacías’. De eso hay un montón de testigos”, indicó Budán.

“Me trató de puta, me decía que era una prostituta, que había estado con un montón de hombres que seguramente me pagaban”, expresó en otro medio. Días después de esa entrevista, hacia fines del año pasado, Budán eliminó de sus redes sociales todas las publicaciones en las que acusaba a Páez y compartió una foto junto a él, en la que anunció que habían retomado la relación. Tiempo después, ambos protagonizaron un accidente de tránsito a bordo de un auto de alta gama en pleno centro de la capital santiagueña, sin que se registraran consecuencias graves.

La empresa de transportes de Páez, Mapo SRL, fue blanco de numerosas críticas por parte de los usuarios del servicio. En el Concejo Deliberante y en el municipio bandeño se registraron decenas de presentaciones y denuncias vinculadas al funcionamiento de la firma.

El periodista y dirigente del Frente Cívico local Juan Martínez publicó ayer, antes de que Mariano Páez regresara a Santiago del Estero, un mensaje en sus redes sociales en el que adelantó que el 8 de abril denunciará penalmente a este empresario: “Dejó sin servicio de colectivo a gran parte de nuestra ciudad, quedándose con todos los subsidios brindados por Nación, provincia y municipio. Devolverá peso por peso”, escribió.

Mariano Páez anoche, al llegar a Santiango del Estero gentileza

El abogado Leandro Jiménez había presentado previamente una denuncia contra Páez, en la que sostenía haber sido amenazado por el empresario. Según su presentación, Páez le habría dicho: “Tengo US$80.000 para hacerte matar”.

“Me da asco el Estado”

Esta mañana se filtró también una segunda grabación de la noche de ayer en el bar Oculta, en la que se escucha al empresario de transporte decir que la multa de US$18.000 que tuvo que pagar su hija en compensación por los gestos racistas fue pagada por él, y que no recibió “un solo peso” del Estado nacional y el provincial.

Afirmó, además, que siente asco por el Estado: “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se lo escucha decir.

Habla el papa de Agostina Paez

En los videos, que corresponden a ayer por la noche, se lo ve vestido con el mismo conjunto de camisa y pantalón que llevó el día anterior en Aeroparque, cuando recibió a su hija junto a Patricia Bullrich, y también esa misma tarde, cuando llegó junto a Agostina al aeropuerto de Termas de Río Hondo.

Mariano Páez afirmó hoy en una entrevista televisiva que las filmaciones fueron realizadas con inteligencia artificial. Pero, pocos minutos después, su hija publicó un descargo en redes sociales desvinculándose de los actos de su padre y tomando por ciertos los videos: “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, explicó.

Y sumó: “No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”. Luego, agregó: “Él [por su padre] estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.