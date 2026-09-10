Elevan a juicio la causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

CÓRDOBA. La causa por el femicidio de Agostina Vega fue elevada a juicio por el fiscal Raúl Garzón. El cuerpo de la chica de 14 años fue encontrado desmembrado el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Carlos Nayi, abogado de los abuelos de Agostina y de la mamá, aseguró que las pruebas reunidas permitieron reconstruir lo ocurrido dentro del domicilio y sostuvo: “Quedó acreditado que no hay otro responsable. Quedaron descartadas todas las otras hipótesis”.

El principal acusado es Claudio Barrelier, quien se encuentra con prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje. Está imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género.

También van a juicio -que será con jurados populares- Soledad Andreani, Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, todos imputados por encubrimiento agravado.

Está semana declaró ante la Justicia Barrelier, quien admitió que llevó a la adolescente a su casa del barrio Cofico de la ciudad de Córdoba y sostuvo que debía “entregarla” por una deuda por drogas.