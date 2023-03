Emotivo reencuentro en Córdoba: le habían robado el auto con su perro adentro y lo buscaba desesperadamente

escuchar

Una mujer que había sufrido el viernes pasado el robo de su auto con su perro adentro, en un barrio de Córdoba capital, pudo ayer reencontrarse con “su compañero”, como lo llama, tras buscarlo desesperadamente durante tres días. En un emotivo video, se puede ver como una niña, cuya familia halló al can, se lo devuelve.

El robo ocurrió el viernes pasado en el barrio San Salvador de la ciudad capital de Córdoba. Al salir de su casa, Eliana, quien es médica y docente universitaria, fue abordada por delincuentes.

“El viernes a las 20 puse a mi perrito maltes en el auto, tengo 2 portones uno automático y el otro no, cerré el primero y cuando salí apareció un hombre con un arma que me la ponía sobre la cara y yo le gritaba por el perrito pero arrancó y se fue”, había explicado Eliana a El Doce Tv.

“¡No me importa el auto, dame al perrito!”, le había gritado la mujer al delincuente que segundos antes la había amenazado con un arma.

Antes del hallazgo de Simón, Eliana se lamentaba: “Lo que quiero es que me devuelvan el Simón. No tenía identificación ni nada. Mis nietos me han estado acompañado, donde yo estaba él estaba”.

Ayer por la tarde, Eliana pudo reencontrarse con Simón. Una familia lo encontró vagando por la calle y lo reconoció gracias a las búsquedas que publicó la médica en las redes sociales y a su aparición en los medios.

Desde un video del momento, se puede ver cómo Eliana, emocionada, se reencuentra con el animal que enseguida le lame el rostro. “Gracias mi vida, gracias. A vos también te gustan los perritos”, le dice la mujer a la niña que sostenía al animal y que también lo abrazaba y besaba.

