Sin luz ni clases en Recoleta: “Hicimos la comunicación a las familias como pudimos, pero algunos chicos vinieron”

En la puerta de la escuela primaria N°2 “Domingo Faustino Sarmiento”, en Quintana entre Parera y Libertad, en Recoleta, está estacionado un ómnibus escolar que, por el horario, debiera estar lleno de chicos. Sin embargo, se encuentra vacío porque la jornada de hoy fue suspendida por falta de luz y agua en la escuela.

“El corte comenzó ayer a la noche y esta mañana tuvimos que suspender las clases. Hicimos la comunicación a las familias como pudimos, pero algunos chicos vinieron”, dijo una docente, que pidió no identificarse, desde adentro del establecimiento que permanecía con las rejas cerradas y la poca luz que ingresaba desde la calle.

La escuela Sarmiento, sobre la avenida Quintana, no pudo dar clases Fabián Marelli

En lugar del inconfundible barullo que se genera en cualquier horario de salida escolar, a las 12 solo se escucha el sonido de un grupo electrógeno que abastece de electricidad a una sucursal de un banco.

“Hace un rato vino una cuadrilla y dijo que se quemó un transformador y que, en teoría, en cuatro o cinco horas volveríamos a tener luz”, dijo Carlos Cejas, encargado de un edificio de la misma cuadra.

“El colegio está sin luz y suspendió las clases, por eso hay poco movimiento. Es atípico este ritmo a esta hora”, agregó.

Desde el Ministerio de Educación dijeron que los cortes de luz en las escuelas son un problema de las empresas de electricidad. Y en el caso puntual de la escuela N°2, precisaron que está toda la manzana sin luz y confirmaron que por esta razón las clases se suspendieron hoy.

A media mañana, y cuando el calor ya se sentía en los distintos barrios de la región metropolitana con casi 30 grados, eran más de 50.000 los usuarios que estaban sin luz tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense. Ayer, alrededor de las 20, eran más de 130.000 los clientes que se habían quedado a oscuras.

Uno de los edificios en Larrea y Arenales que esta mañana no tenían luz Fabián Marelli

Según el informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicado a las 12.45, había 3962 usuarios de Edenor sin servicio de energía eléctrica; por su parte en el caso de Edesur se contabilizaban 53.758.

“Hace 20 días que estamos en una ola de calor que todos los días supera un nuevo récord. Las redes eléctricas están sobre exigidas y como por la noche tampoco desciende la temperatura no se pueden refrigerar”, dijeron a LA NACION desde Edesur.

De acuerdo al organismo, las zonas más afectadas en este momento son Villa Devoto, Caballito, Flores, Villa Luro y varias localidades del Gran Buenos Aires. “Sobre todo se ven afectadas las redes de media y baja tensión”, precisaron.

Con respecto al plazo en que se reestablecería el servicio en estas zonas, dijeron: “Se está trabajando para recomponer el servicio, pero se suelen producir repeticiones en las fallas justamente por la alta demanda. Nos gustaría destacar que las cuadrillas de Edesur están trabajando día y noche con 40 grados de sensación térmica”.

Esta mañana entre los barrios de la ciudad más afectados estaban Villa Devoto, Recoleta y Boedo. En el conurbano, los partidos con más usuarios sin suministro eran Esteban Echeverría, Berazategui, Almirante Brown, Ezeiza, Lanús y Lomas de Zamora.

Heladeras vacías

Como suele suceder cuando un corte de luz se prolonga durante varias horas, una de las imágenes más impactantes es la de las heladeras de los comercios vacías. Aurora Cardozo trabaja en una panadería ubicada en la esquina de Guido y Parera, en Recoleta, donde habían sacados las tortas, los lácteos y otros productos refrigerados.

La panadería El Ombú, sin luz, y su dueña preocupada por los productos que requieren refrigeración Fabián Marelli

“Tuve que mandar la mercadería a otra sucursal y tirar mucho también. Solo vendo pan y facturas. Es todo un desastre”, dijo la mujer mientras se secaba la transpiración de la frente con la mano.

Mariana Pintos tiene una peluquería sobre la calle Arenales al 2400. Apenas pasado el mediodía se encontraba sentada en uno de los sillones donde se sientan sus clientas abanicándose con un papel para atravesar mejor el calor sofocante. “Tendría que estar trabajando en este momento, pero no puedo hacer nada sin luz. No se a quién reclamar ni quién va a pagar esto. Muchas clientas se enojan cuando tengo que cancelarles el turno”, dijo a LA NACION.

“Me quedo para ver si vuelve, pero es muy difícil trabajar así. Falta el aire y los clientes no vienen”, dijo Norberto Sánchez, dueño de una tienda de ropa ubicada en la misma cuadra.

Semáforos y caos de tránsito

Otro de los problemas que surgía como consecuencia de los cortes de luz era la confusión a la hora de cruzar la calle ya que los semáforos no funcionaban. Algunos peatones esperaban un rato bajo el sol del mediodía hasta que advertían la desperfecto y se aventuraban a intentar cruzar ante la igual confusión de los automovilistas.

“Todo se complica bastante sin luz”, dijo Marta Aveiro, de 50 años, que no vive, pero trabaja en el barrio. Ayer a las 6.30 vio cómo se cortó la luz en el departamento donde cuida a dos chicos y volvió esta mañana pensando que ya habría vuelto, pero no fue así. “No tengo el celular con carga para hablar con mi familia y no podemos ventilar con el calor que hace”, dijo.

Mariana Pintos (izquierda) tuvo que cancelar turnos en su peluquería por la falta de luz Fabián Marelli

Evacuación en una escuela en Barracas

Esta mañana, cerca de las 9, los alumnos de la escuela N°27, ubicada en Vieytes 1469, en el barrio porteño de Barracas, fueron evacuados debido al incendio de una caja de luz en el interior de la escuela. Así los confirmaron tanto el ministerio de educación de la Ciudad como la policía de la misma jurisdicción.

Según precisaron fuentes de la policía de la Ciudad, se realizó la evacuación del establecimiento educativo por medio del corredor escolar hacia calle San Antonio y la avenida General Iriarte. “Intervino Bomberos y dos oficiales debieron ser internadas, una en el Hospital Churruca y otra en el Hospital Británico, por inhalación de humo”, señalaron.

“Edesur ya está trabajando en el lugar”, agregaron desde el Ministerio de Educación porteño.

Para reclamos

Los usuarios, además del número de WhatsApp (+54 11 6187-6995), pueden hacer reclamos a través de las redes sociales de Edesur (Twitter y Facebook), la app mobile, vía web, llamando al callcenter (0800-333-3787) y SMS al SMS al 72720 + LUZ + espacio + los 8 dígitos del número de cliente.