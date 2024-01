escuchar

A pocas horas de que se conociera la noticia de un violento robo en un country en Hudson, partido bonaerense de Berazategui, se vieron imágenes del vecino atacado a golpes con una pistola por parte de los cuatro delincuentes que ingresaron a su vivienda y a la lindante.

En la grabación, difundida por 24CON, se ve al hombre con el rostro ensangrentado, un ojo morado y la cabeza vendada. Se trata de un mensaje que les envió a otros habitantes del barrio en el que dice: “Hola vecinos, ¿cómo están? Soy Sebastián del 33. Les mando este video, no para victimizarme, ni para por el estilo. Ni porque esté en estado de shock. Si no para que, realmente, nos demos cuenta la situación en la que estamos viviendo”.

“Esto no da para más. Tenemos que tomar medidas de fondo o va a morir alguien. No hay más vueltas. En mi casa tiraron dos tiros. En lo de Ariel tiraron otro tiro”, dijo el hombre en el mensaje y cerró: “Esto no se soluciona con una suma de buenas voluntades. Acá hay que tomar decisiones de fondo, fuertes, y pensar en la seguridad de nuestras familias que, para eso, vinimos acá”.

Al menos cuatro delincuentes armados ingresaron al barrio privado Hudson Chico donde golpearon Sebastían y realizaron disparos en su casa y en otra propiedad para luego darse a la fuga con dinero en efectivo, informaron ayer fuentes judiciales.

Los robos se produjeron en la madrugada de ayer en dos domicilios del Barrio Privado Hudson Chico, ubicado a pocas cuadras de la Autovía 2, en el partido de Berazategui, al sur del conurbano bonaerense.

Según precisaron las fuentes, al menos cuatro delincuentes ingresaron a un primer domicilio donde se encontraba un hombre con su pareja, quienes fueron reducidos. Allí, los delincuentes golpearon a Sebastían, a quien le sustrajeron dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

“Ingresaron violentando el alambrado del perímetro y lo que se investiga aún es si esas dos casas fueron al voleo o si las tenían previamente estudiadas”, dijo una de las fuentes de la investigación a LA NACION y agregó: “Lo que sí, gente que trabaja dentro del lugar, dentro del barrio y que estaba oficiando como seguridad en ese momento, advierte la presencia de estos masculinos que suben y que traspasan el perímetro, y hace disparar una alarma, con lo cual sé que estuvieron adentro escasos minutos, donde hicieron los dos robos, pero fueron escasos minutos que estuvieron dentro del predio porque la alarma se disparó inmediatamente”.

En tanto, los asaltantes continuaron su raid delictivo en otra propiedad, a la que para ingresar patearon la puerta y efectuaron un disparo ante el morador, que resultó ileso.

Sobre los avances de la investigación, en diálogo con LA NACION, los investigadores dijeron: “Se está trabajando sobre el tema, pero no tenemos nada que nos permita la individualización de los autores. Hubo hechos de robos anteriores y no tan lejanos en el tiempo, aunque aún no se puede vincular con este caso”.

