Una pareja se olvidó una campera en un bar y cuando volvió a buscarla fue golpeada por patovicas

Una pareja vivió una madrugada de terror el domingo luego de ser golpeados por empleados de seguridad de un bar en el que habían estado un par de horas y que debieron regresar a buscar una campera que se habían olvidado dentro del local.

“ Ingresamos a las 2 de la mañana, nos quedamos un rato porque el ambiente no nos gustaba, salimos, yo me olvidé la campera dentro y solamente pedí entrar a buscarla y no me dejaron . El personal ahí se maneja por las caras que le gustan y las que no. La campera estaba ahí, a la vista. En el momento que yo estoy discutiendo con la persona que no me deja pasar, que me dice que vaya al otro día, la campera a los dos segundos había desaparecido”, contó a ElTrece, Bárbara la mujer que aparece cayendo al piso en el video luego de un empujón de los patovicas.

La mujer, madre de dos hijos de 11 y 5 años, detalló: “Me dan un golpe en el ojo y luego el empujón donde ustedes pueden ver que yo volé a la mitad de la calle cayéndome. Lo hacen sin ninguna justificación, porque en realidad los patovicas no están para pegar ni agredir, sino para reducir e ir a la calle y ahí llamar a la Policía. En el momento que caigo desplomada en el piso, mi marido quiere ir a socorrerme y no lo dejan. Mi marido fue a pedir explicaciones a los patovicas, los cuales le pegaron directamente una piña de tal magnitud que no solamente cayó mi marido, sino el patovica que estaba atrás de él” .

Bárbara, como se ve en el video, fue asistida por otras dos personas que estaban fuera del local. Sin embargo, el conflicto no habría terminado ahí porque, según denunció, efectivos policiales también los agredieron. “Después llegó la Policía y estuvieron 10 minutos pegándonos”, aseguró la mujer y sumó: “Nunca llamaron al SAME por mis golpes. Los policías, sin identificarse y sin identificar a mi marido, lo llevaron a mitad de cuadra y le dieron varios golpes en la parte del abdomen y en las costillas. Además, le dijeron que no se meta más en ese lugar”, en alusión al bar Margal, situado en Av. Regimiento de Patricios 96, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y La Boca.

Fuentes policiales, consultadas por LA NACION, dijeron: “A raíz de nota realizada por medio periodístico, se logró determinar que el pasado domingo 19, en horas de la madrugada, en la puerta del bar Margal, sito en Avenida Regimiento de los Patricios 96, una pareja fueron golpeados por un custodio para sacarlos del lugar. Se constituyó móvil policial al lugar y se realizó control por Centro de Monitoreo Urbano CMU. Al no haber incidencia posterior, el personal se retiró”.

“Más tarde la pareja se hizo presente en la Dirección de Desempeño Profesional de esta Policía, donde denunció al personal de seguridad privada y al personal policial. En dicha denuncia intervino Unidad Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal, quien dispuso la identificación de los efectivos y recolección de cámaras de la zona. Del mismo modo, desde el Ministerio de Seguridad estamos investigando el hecho”, agregaron.

