Era experto en ciberseguridad e informática, pero tenía un ingreso alternativo: producía drogas sintéticas y las enviaba por encomienda

Era analista informático y especialista en ciberseguridad, pero decidió sumar una actividad más a su currículum; una que, por otra parte, le importaría jugosos dividendos: producir drogas sintéticas y moverlas entre provincias a través de encomiendas. Entre el material que movían había una estrella: el combo “Faster & Furious” (“Rápido y furioso”, como la película), un mix de pastillas. Por un tiempo le funcionó; pero se acabó y, al cabo de un proceso, terminó siendo condenado por narcotráfico.

Jorge Jesús Tirado Yelma recibió una pena de cinco años de prisión como organizador de maniobras de tráfico de éxtasis y LSD desde Córdoba hacia Jujuy, realizadas entre abril y agosto de 2025 a través de ocho encomiendas. Juan José Vásquez, que recibía las encomiendas en Jujuy para distribuir desde allí su contenido ilegal, fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de cárcel.

Aceptaron esas penas por transporte de estupefacientes al cabo de un acuerdo negociado con la fiscal federal Lucía Orsetti, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, que fue homologado por la jueza del Tribunal Oral Federal de Jujuy María Alejandra Cataldi, según informó el Ministerio Público en su portal web www.fiscales.gob.ar.

Las pastilas incautadas www.fiscales.gob.ar

El acuerdo reveló la existencia de ocho casos. Siete se concretaron entre abril y agosto de 2025; el último, en septiembre del año pasado, fue interceptado: tenía como destino final la ciudad de San Miguel de Tucumán.

La red no terminaba en Tirado Yelma y Vásquez: otros dos imputados —un hombre y una mujer— deberán afrontar un juicio oral y público por este caso, que comenzó a ser investigado el 26 de febrero de 2025.

El 9 de ese mes, un allanamiento en una vivienda del barrio Los Perales, de San Salvador de Jujuy, derivó en el secuestro de frascos, goteros y otros elementos idóneos para la producción de drogas sintéticas. Hubo dos detenidos en el procedimiento; y uno de ellos habló...

Con el dato de que había una maniobra de narcotráfico de mayor volumen y alcance, el Ministerio Público Fiscal encomendó las pesquisas a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Tareas de campo, análisis de comunicaciones y de movimientos bancarios y las filmaciones de las cámaras de seguridad de la empresa de transporte utilizada para trasladar las encomiendas permitieron reconstruir el circuito de los envíos.

Se determinó que Tirado Yelma, de 33 años, tenía residencia tanto en la capital de Jujuy como en el barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba, desde donde despachaba las encomiendas en la terminal de ómnibus. Las primeras siete fueron retiradas por Vásquez en San Salvador de Jujuy. Este, a su vez, comercializaba la droga en forma directa y a través de revendedores. Los investigadores también detectaron transferencias de dinero entre ambos por montos que superaban con holgura sus ingresos legales declarados.

El combo de drogas "Faster & Furious" incautado www.fiscales.gob.ar

En septiembre de 2025, con la información ya en marcha y parte de la logística en conocimiento de los detectives que trabajaban en el caso, las autoridades de la empresa de transporte informaron del despacho de una nueva encomienda relacionada con los mismos personajes. La fiscalía autorizó la apertura del paquete: contenía planchas de LSD.

Por orden judicial, se reemplazó la droga por un sucedáneo, se cerró la caja y se realizó una entrega vigilada desde Córdoba hasta la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán.

El 4 de septiembre, G. B. G. M. se presentó a retirar la encomienda; en el acto fue detenido por efectivos de la PSA. El arresto desencadenó operativos en Córdoba, Jujuy y Tucumán, en los que fueron detenidos Tirado Yelma y Vásquez; también se secuestraron pastillas de éxtasis, troqueles de LSD y marihuana, además de otros elementos vinculados con su producción y comercialización. En esos procedimientos se secuestró el combo de pastillas “Faster and Furious” que lo integraban diferentes pastillas.