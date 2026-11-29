Una adolescente de 15 años murió en las últimas horas, en las inmediaciones del Mercado Central, cuando la camioneta en la que viajaba, y que era conducida por un joven de 17 años, volcó. De acuerdo con las imágenes captadas del lugar, no hubo otro vehículo involucrado en el accidente, por lo que la Justicia, que investiga el caso como homicidio culposo, intentará determinar por qué la 4x4 se salió de control.

Según pudo saber LA NACION, el centro de monitoreo del Ministerio de Seguridad bonaerense alertó a primera hora de este domingo a la comisaría Norte 11.ª sobre un accidente en la avenida Circunvalación, entre Donovan y Del Arado, protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok.

Una cámara filmó el instante en que, por motivos que ahora son materia de investigación, el conductor del vehículo perdió el control, se desvió hacia la banquina cubierta de pastizales y allí dio varios vuelcos.

Conducía una camioneta, perdió el control del rodado y volcó: murió una adolescente de 15 años

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron dentro de la camioneta el cuerpo sin vida de Bianca, una adolescente de 15 años. El vehículo era conducido por León, de 17.

En la camioneta también viajaban otras dos adolescentes de 15 años. Las jóvenes y el conductor fueron trasladados en ambulancia al Hospital Paroissien, donde recibieron atención médica. Según las primeras informaciones, estaban fuera de peligro. La fiscalía de turno dispuso actuaciones de rigor y notificó al conductor de la camioneta por el homicidio culposo.

Un hombre de 39 años murió tras chocar contra un camión

Un hombre oriundo de Rosario murió este jueves por la noche después de chocar contra un camión en el cruce de la ruta nacional 34 y la AO12. El lugar del accidente se ubicó cerca de la localidad de Ibarlucea, en Santa Fe.

Un hombre de 39 años murió tras chocar contra un camión en la ruta 34.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en el kilómetro 13,5 por motivos que aún se investigan. A raíz del golpe, el automovilista, identificado como Maximiliano Nicolás Ammirati y a bordo de un Chevrolet Onix de color blanco, sufrió fracturas expuestas en ambas piernas, evisceración intestinal, traumatismos en la cara y en distintas partes del cuerpo, además de la amputación de su brazo izquierdo.